Все допущенные спортсмены из РФ и Белоруссии прошли допинг-тесты перед Олимпиадой

Все спортсмены из России и Белоруссии, допущенные до Олимпийских игр в Париже, прошли тестирование на допинг. Об этом сообщила президент совета основателей Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнерон, выступая с докладом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

По её словам, 15 россиян прошли проверки к 17 июля. Они представят нашу страну в пяти видах спорта.