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24 июля, 14:05

Все допущенные спортсмены из РФ и Белоруссии прошли допинг-тесты перед Олимпиадой

Все спортсмены из России и Белоруссии, допущенные до Олимпийских игр в Париже, прошли тестирование на допинг. Об этом сообщила президент совета основателей Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнерон, выступая с докладом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

По её словам, 15 россиян прошли проверки к 17 июля. Они представят нашу страну в пяти видах спорта.

Напомним, соревнования Олимпиады-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК публиковал список 15 россиян, которые в нейтральном статусе поедут на соревнования. Например, Даниил Медведев и Диана Шнайдер сыграют в теннис, а Тамара Дронова и Алёна Иванченко выступят в велоспорте.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Матвей Константинов
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