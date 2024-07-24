МОК выбрал место для проведения зимней Олимпиады-2034

Зимние Олимпийские игры-2034 пройдут в американском Солт-Лейк-Сити, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам 142-й сессии организации, которая прошла в Париже. По его словам, за Солт-Лейк-Сити проголосовали 83 участника сессии из 89.

При этом ранее вице-президент МОК Джон Коутс, выступая на сессии, заявил, что организация может расторгнуть контракт с США на право проведения зимней Олимпиады. По его словам, это произойдёт, если Вашингтон не признает главенство Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом в спорте.