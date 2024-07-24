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24 июля, 13:12

МОК выбрал место для проведения зимней Олимпиады-2034

МОК выбрал Солт-Лейк-Сити местом проведения зимних Олимпийских игр-2034

Зимние Олимпийские игры-2034 пройдут в американском Солт-Лейк-Сити, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам 142-й сессии организации, которая прошла в Париже. По его словам, за Солт-Лейк-Сити проголосовали 83 участника сессии из 89.

"МОК имеет честь объявить, что XXVII зимние Олимпийские игры 2034 года отданы Солт‑Лейк‑Сити, штат Юта", — сказал Бах.

При этом ранее вице-президент МОК Джон Коутс, выступая на сессии, заявил, что организация может расторгнуть контракт с США на право проведения зимней Олимпиады. По его словам, это произойдёт, если Вашингтон не признает главенство Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом в спорте.

Отстранённый за допинг американский тяжелоатлет Киттс выступит на ОИ в Париже
Отстранённый за допинг американский тяжелоатлет Киттс выступит на ОИ в Париже
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marciobnws

Наталья Демьянова
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