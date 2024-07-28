С аккаунта Олимпиады исчезло видео церемонии открытия с голым "смурфиком" и трансвеститами

Организаторы Олимпиады в Париже решили не гневить общественность и удалили с площадок видео с "основными моментами" церемонии открытия, на которой трансгендеры, трансвеститы и прочие "сказочные" персонажи получили полную свободу самовыражения.

Спортсмены ещё не успели переодеться в национальную форму, а Олимпийские игры в Париже уже стали скандально известными из-за церемонии открытия, доверху наполненной отборной пропагандой ЛГБТ* и всего самого либерального.

Несмотря на восторг западной прессы от произошедшего в Париже "парада трансвеститов" на открытии одного из главных спортивных праздников, кураторы Олимпиады решили удалить с YouTube и официального сайта видео, на котором пирог из либеральных ценностей предстал перед зрителями во всей своей "красе". К сожалению, Интернет помнит всё.

Было вполне ожидаемо, что никакое мероприятие, а уж тем более Олимпиада, в Европе не сможет обойтись без пропаганды ЛГБТ*, но организаторам удалось удивить вообще всех своей больной фантазией. Главным оскорблением общественности стала сцена последней трапезы Христа и его учеников, в которой всех сыграли трансвеститы. К концу этого номера на сцену вынесли огромное блюдо, в котором сидел практически голый мужик синего цвета. Кубки треснут, медали покроются слоем пыли, а воспоминания останутся навсегда.