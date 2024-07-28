Организаторы Олимпиады отменили заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене

В Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде по причине грязной воды в Сене, качество которой якобы испортилось после прошедших на днях дождей. Об этом со общила пресс-служба оргкомитета Игр.

"Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не даёт достаточных гарантий", — отмечается в заявлении.

При этом организаторы Олимпиады уверяют, что вода в реке придёт в норму, нужно лишь подождать. Как пишет Le Parisien, спортсменам пообещали предоставить доказательства, что Сена готова к соревнованиям, всем желающим покажут взятые пробы воды. В Международной федерации триатлона выразили надежду, что соревнования на открытой воде всё же состоятся.