Организаторы Олимпиады отменили заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене
Река Сена снова стала грязной. Обложка © Freepik / wirestock
В Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде по причине грязной воды в Сене, качество которой якобы испортилось после прошедших на днях дождей. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.
"Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не даёт достаточных гарантий", — отмечается в заявлении.
При этом организаторы Олимпиады уверяют, что вода в реке придёт в норму, нужно лишь подождать. Как пишет Le Parisien, спортсменам пообещали предоставить доказательства, что Сена готова к соревнованиям, всем желающим покажут взятые пробы воды. В Международной федерации триатлона выразили надежду, что соревнования на открытой воде всё же состоятся.
Напомним, купание в Сене запрещено с 1923 года из‑за плохого качества воды. Но накануне Олимпиады французские власти заверили, что проведены очистные мероприятия — и в реке можно устраивать состязания. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в воду, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов. Президент Франции Эмманюэль Макрон купаться, в отличие от Идальго, отказался. Он заявил, что сейчас якобы не располагает свободным временем. Однако 22 июля стало известно, что в одном из районов Парижа к берегу Сены прибило мертвеца со связанными руками и ногами. По мнению следствия, тело давно находилось в реке — и личность установить будет трудно.