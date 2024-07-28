Новый скандал на Олимпиаде: Тренера сборной Канады отстранили за шпионаж
ФИФА сняла со сборной Канады 6 очков и отстранила тренера из-за ЧП с дронами
Главного тренера женской сборной Канады по футболу Беверли Пристман отстранили от деятельности на год. Такое решение принял апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) после скандала со слежкой за тренировками соперниц с помощью дрона.
"Канадская ассоциация футбола была признана ответственной за несоблюдение правил ФИФА в связи с тем, что не обеспечила соблюдение участвующими в олимпийском футбольном турнире официальными лицами запрета на полёты дронов над любыми тренировочными площадками", — говорится в заявлении ФИФА.
Кроме того, на год дисквалифицировали ещё и сотрудников сборной: Джозефа Ломбарди и Жасмина Мандера. Также Канаде необходимо выплатить штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков (около 207 тысяч евро). Помимо того, с команды планируют снять шесть очков, то есть перед двумя оставшимися матчами группового этапа футболистки будут иметь на счету -3 очка.
Напомним, что на канадцев пожаловался Олимпийский комитет Новой Зеландии после того, как на тренировке новозеландской женской сборной заметили дрон-шпион. Полиция задержала оператора БПЛА, и им оказался представитель вспомогательного персонала сборной Канады. Матч Канада – Новая Зеландия прошёл после этого инцидента, 25 июля, и завершился со счётом 2:1 в пользу канадок.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх в нейтральном статусе выступает 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.