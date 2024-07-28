В Сеть слили личные данные израильских спортсменов, приехавших на Олимпиаду
AFP: В Сеть слили пароли и анализы израильских олимпийских спортсменов
Персональные данные спортсменов из Израиля, которые участвуют в Олимпийских играх в Париже, оказались украдены и обнародованы в соцсетях, пишет Agence France-Presse.
В том числе широкой общественности стали известны результаты анализов крови спортсменов, идентификаторы, пароли для входа в разные сервисы, информация о службе в армии. Теперь французское управление по борьбе с киберпреступностью пытается удалить эти сведения из общего доступа.
Ранее спортсмены из Южной Кореи в срочном порядке покинули Олимпийскую деревню и теперь живут в Нантере. У пловцов в шаттле отсутствовал кондиционер. Атлеты сравнили помещение с сауной из-за сильной духоты.
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