В Сеть слили личные данные израильских спортсменов, приехавших на Олимпиаду

Персональные данные спортсменов из Израиля, которые участвуют в Олимпийских играх в Париже, оказались украдены и обнародованы в соцсетях, пишет Agence France-Presse.

В том числе широкой общественности стали известны результаты анализов крови спортсменов, идентификаторы, пароли для входа в разные сервисы, информация о службе в армии. Теперь французское управление по борьбе с киберпреступностью пытается удалить эти сведения из общего доступа.