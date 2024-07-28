Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 00:20

В Сеть слили личные данные израильских спортсменов, приехавших на Олимпиаду

AFP: В Сеть слили пароли и анализы израильских олимпийских спортсменов

Персональные данные спортсменов из Израиля, которые участвуют в Олимпийских играх в Париже, оказались украдены и обнародованы в соцсетях, пишет Agence France-Presse.

В том числе широкой общественности стали известны результаты анализов крови спортсменов, идентификаторы, пароли для входа в разные сервисы, информация о службе в армии. Теперь французское управление по борьбе с киберпреступностью пытается удалить эти сведения из общего доступа.

Смерть на Играх: Тренера по боксу нашли мёртвым в Олимпийской деревне
Смерть на Играх: Тренера по боксу нашли мёртвым в Олимпийской деревне

Ранее спортсмены из Южной Кореи в срочном порядке покинули Олимпийскую деревню и теперь живут в Нантере. У пловцов в шаттле отсутствовал кондиционер. Атлеты сравнили помещение с сауной из-за сильной духоты.

Обложка ©

Unsplash / Christin Hume

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Израиль
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров