Группа спортсменов сбежала из Олимпийской деревни из-за жутких условий
RMC Sport: Пловцы из Южной Кореи уехали из Олимпийской деревни из-за транспорта
Спортсмены из Южной Кореи в срочном порядке покинули Олимпийскую деревню и теперь живут в Нантере. Шесть представителей команды по плаванию поселились рядом с бассейном. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, у пловцов в шаттле отсутствовал кондиционер. Спортсмены сравнили помещение с сауной из-за сильной духоты. Также представители сборной Южной Кореи недовольны, что на дорогу от Олимпийской деревни до бассейна уходит полтора часа. Именно поэтому спортсмены переехали поближе.
Напомним, в Париже прошло открытие XXXIII летних Олимпийских игр, которое впервые состоялось в формате речного парада по Сене. Церемония с трансвеститами и откровенными нарядами вызвала критику за якобы неуместные элементы и непривычный формат. Помимо ЛГБТ*-тематики, скандал вызвали перевёрнутый олимпийский флаг и плохая видимость из-за дождя. Множество зрителей и комментаторов сочли это событие худшим в истории Олимпийских игр.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.