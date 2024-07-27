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27 июля, 09:48

Группа спортсменов сбежала из Олимпийской деревни из-за жутких условий

RMC Sport: Пловцы из Южной Кореи уехали из Олимпийской деревни из-за транспорта

Спортсмены из Южной Кореи в срочном порядке покинули Олимпийскую деревню и теперь живут в Нантере. Шесть представителей команды по плаванию поселились рядом с бассейном. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, у пловцов в шаттле отсутствовал кондиционер. Спортсмены сравнили помещение с сауной из-за сильной духоты. Также представители сборной Южной Кореи недовольны, что на дорогу от Олимпийской деревни до бассейна уходит полтора часа. Именно поэтому спортсмены переехали поближе.

Южную Корею перепутали с КНДР на параде спортсменов ОИ в Париже
Южную Корею перепутали с КНДР на параде спортсменов ОИ в Париже

Напомним, в Париже прошло открытие XXXIII летних Олимпийских игр, которое впервые состоялось в формате речного парада по Сене. Церемония с трансвеститами и откровенными нарядами вызвала критику за якобы неуместные элементы и непривычный формат. Помимо ЛГБТ*-тематики, скандал вызвали перевёрнутый олимпийский флаг и плохая видимость из-за дождя. Множество зрителей и комментаторов сочли это событие худшим в истории Олимпийских игр.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

freepik/drobotdean

Наталья Афонина
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