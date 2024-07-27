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27 июля, 04:53

Южную Корею перепутали с КНДР на параде спортсменов ОИ в Париже

Южнокорейских спортсменов на Олимпиаде в Париже объявили как представителей КНДР

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже произошел курьёз, когда сборная Республики Корея была неверно представлена как делегация КНДР. Такую грубую ошибку допустили французские и англоязычные дикторы.

Примечательно, что в это время текст на экране правильно указывал Республику Корея. Ошибок при представлении спортсменов из Северной Кореи не зафиксировано.

Южнокорейские власти теперь требуют объяснений и планируют встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Заместитель министра культуры, спорта и туризма Чан Ми Ран выразила недовольство инцидентом и попросила о встрече с главой МОК. Сеул также направил официальную жалобу в адрес французского правительства через Министерство иностранных дел.

В ответ на произошедшее Национальный олимпийский комитет Республики Корея призвал французских организаторов избегать подобных ошибок в будущем.

Церемонией открытия ОИ наслаждаются крысы и бомжи, оккупировавшие улицы Парижа
Церемонией открытия ОИ наслаждаются крысы и бомжи, оккупировавшие улицы Парижа

Напомним, в Париже прошло открытие XXXIII летних Олимпийских игр, которое впервые состоялось в формате речного парада по Сене. Церемония с трансвеститами и откровенными нарядами вызвала критику за якобы неуместные элементы и непривычный формат. Среди прочих недочётов были перевёрнутый олимпийский флаг и плохая видимость из-за дождя. Множество зрителей и комментаторов сочли это событие худшим в истории Олимпийских игр.

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X / Olympics

Кирилл Сосновских
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