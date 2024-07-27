Южную Корею перепутали с КНДР на параде спортсменов ОИ в Париже
Южнокорейских спортсменов на Олимпиаде в Париже объявили как представителей КНДР
На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже произошел курьёз, когда сборная Республики Корея была неверно представлена как делегация КНДР. Такую грубую ошибку допустили французские и англоязычные дикторы.
Примечательно, что в это время текст на экране правильно указывал Республику Корея. Ошибок при представлении спортсменов из Северной Кореи не зафиксировано.
Южнокорейские власти теперь требуют объяснений и планируют встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Заместитель министра культуры, спорта и туризма Чан Ми Ран выразила недовольство инцидентом и попросила о встрече с главой МОК. Сеул также направил официальную жалобу в адрес французского правительства через Министерство иностранных дел.
В ответ на произошедшее Национальный олимпийский комитет Республики Корея призвал французских организаторов избегать подобных ошибок в будущем.
Напомним, в Париже прошло открытие XXXIII летних Олимпийских игр, которое впервые состоялось в формате речного парада по Сене. Церемония с трансвеститами и откровенными нарядами вызвала критику за якобы неуместные элементы и непривычный формат. Среди прочих недочётов были перевёрнутый олимпийский флаг и плохая видимость из-за дождя. Множество зрителей и комментаторов сочли это событие худшим в истории Олимпийских игр.
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