Южную Корею перепутали с КНДР на параде спортсменов ОИ в Париже

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже произошел курьёз, когда сборная Республики Корея была неверно представлена как делегация КНДР. Такую грубую ошибку допустили французские и англоязычные дикторы.

Примечательно, что в это время текст на экране правильно указывал Республику Корея. Ошибок при представлении спортсменов из Северной Кореи не зафиксировано.

Южнокорейские власти теперь требуют объяснений и планируют встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Заместитель министра культуры, спорта и туризма Чан Ми Ран выразила недовольство инцидентом и попросила о встрече с главой МОК. Сеул также направил официальную жалобу в адрес французского правительства через Министерство иностранных дел.