Смерть на Играх: Тренера по боксу нашли мёртвым в Олимпийской деревне
Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика умер в Олимпийской деревне
Лионель Элика. Обложка © iba.sport
Тренер команды Самоа по боксу Лионель Элика умер в Олимпийской деревне в Париже. Как уточняет Agence France-Presse (AFP), в пятницу, 26 июля, 60-летнему спортсмену оперативно оказали медицинскую помощь, однако спасти его не получилось.
"Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элики, тренера Самоа по боксу, который трагически скончался во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году", — отметили в Международной ассоциации бокса.
Предварительной причиной смерти там называют остановку сердца.
Ранее Life.ru писал, что футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер в 31 год. В марте он потерял сознание в матче национального чемпионата, у него остановилось сердце. Спортсмен не выходил из комы до самой смерти.