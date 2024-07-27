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27 июля, 16:05

Смерть на Играх: Тренера по боксу нашли мёртвым в Олимпийской деревне

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика умер в Олимпийской деревне

Лионель Элика. Обложка © iba.sport

Лионель Элика. Обложка © iba.sport

Тренер команды Самоа по боксу Лионель Элика умер в Олимпийской деревне в Париже. Как уточняет Agence France-Presse (AFP), в пятницу, 26 июля, 60-летнему спортсмену оперативно оказали медицинскую помощь, однако спасти его не получилось.

"Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элики, тренера Самоа по боксу, который трагически скончался во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году", — отметили в Международной ассоциации бокса.

Предварительной причиной смерти там называют остановку сердца.

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Ранее Life.ru писал, что футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер в 31 год. В марте он потерял сознание в матче национального чемпионата, у него остановилось сердце. Спортсмен не выходил из комы до самой смерти.

Никита Осипов
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