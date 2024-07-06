Шахматист умер прямо во время партии в Бангладеш
Гроссмейстер из Бангладеш Рахман умер во время партии чемпионата по шахматам
Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время шахматной партии в рамках чемпионата страны. Обложка © X / EmilSutovsky / David Llada
Бангладешский гроссмейстер Зиаур Рахман умер прямо во время партии в рамках национального чемпионата по шахматам. О трагедии сообщил индийский NDTV.
Шахматист скончался в возрасте 50 лет. Телеканал сообщает, что самочувствие Рахмана ухудшилось непосредственно во время игры и он потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, где констатировали его смерть, причиной которой стал инсульт.
Зиаур Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш по шахматам. Кроме того, он представлял свою страну на олимпиаде по этому виду спорта, которая проходила в Индии в 2022 году.
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