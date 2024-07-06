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6 июля, 15:39

Шахматист умер прямо во время партии в Бангладеш

Гроссмейстер из Бангладеш Рахман умер во время партии чемпионата по шахматам

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время шахматной партии в рамках чемпионата страны. Обложка © X / EmilSutovsky / David Llada

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время шахматной партии в рамках чемпионата страны. Обложка © X / EmilSutovsky / David Llada

Бангладешский гроссмейстер Зиаур Рахман умер прямо во время партии в рамках национального чемпионата по шахматам. О трагедии сообщил индийский NDTV.

Шахматист скончался в возрасте 50 лет. Телеканал сообщает, что самочувствие Рахмана ухудшилось непосредственно во время игры и он потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, где констатировали его смерть, причиной которой стал инсульт.

Зиаур Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш по шахматам. Кроме того, он представлял свою страну на олимпиаде по этому виду спорта, которая проходила в Индии в 2022 году.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой трагедии в мире спорта, которая произошла на юниорском чемпионате Азии по бадминтону в Джакарте. Прямо во время матча 17-летний спортсмен из КНР Чжан Чжицзе внезапно упал на настил и задёргался от судорог, а после этого потерял сознание. У медиков ушла минута на то, чтобы сориентироваться в ситуации и прийти на помощь. Юношу доставили в реанимацию, но не смогли помочь. Врачи констатировали смерть от остановки сердца.

Юрий Лысенко
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