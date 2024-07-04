17-летний бадминтонист упал в судорогах на чемпионате в Джакарте и умер, пока врачи медлили
На юниорском чемпионате в Джакарте умер 17-летний бадминтонист Чжицзе из КНР
17-летний бадминтонист из Китая Чжан Чжицзе внезапно умер прямо во время матча юниорского чемпионата Азии, проходившего в Индонезии. Неожиданное и трагическое происшествие было записано на камеры, а сам эпизод завирусился в социальных сетях.
17-летний бадминтонист из Китая Чжан Чжицзе скончался из-за остановки сердца во время юниорского чемпионата в Индонезии. Видео © X / jenniferzeng97
Трагедия случилась ещё 30 июня. На опубликованном ролике можно увидеть, как юноша, до этого не проявлявший никаких признаков недомогания, внезапно рухнул на пол и забился в судорогах, после чего потерял сознание. Похоже, что от такого растерялся даже медицинский персонал, так как помощь спортсмену начали оказывать только спустя минуту. Впоследствии молодой человек умер в реанимации, причиной смерти стал коллапс сердца. На организаторов обрушились с критикой из-за недостаточной расторопности в помощи бадминтонисту, на что те ответили, что Чжан Чжицзе был доставлен в реанимацию спустя две минуты после случившегося.
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X / jenniferzeng97