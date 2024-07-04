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3 июля, 22:43

В Грузии умер 27-летний чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия

Нугзари Цурцумия. Обложка © Федерация спортивной борьбы России

Нугзари Цурцумия. Обложка © Федерация спортивной борьбы России

Победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе 2019 года в весовой категории до 55 килограммов Нугзари Цурцумия скончался в возрасте 27 лет. Об уходе спортсмена из жизни написала в соцсетях Национальная федерация борьбы Грузии.

Причины смерти атлета не уточняются. По информации местных СМИ, борец был найден без признаков жизни в своём доме в Хоби. Не исключена версия с самоубийством, утверждает портал "Грузия Online".

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования Федерации борьбы Грузии, родным и близким спортсмена", — прокомментировали новости в ФСБР.

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Илья Пушкарев
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