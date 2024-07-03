В Алжире умер посол России Валерьян Шуваев 3 июля, 11:05 Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев. Фото © Telegram / МИД России

В Алжире 3 июля скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ Валерьян Шуваев. Об этом сообщает российский МИД.

"Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником. Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с родными и близкими", — говорится в сообщении ведомства.

Валерьян Владимирович Шуваев родился 16 марта 1955 года в Барнауле. Всю жизнь он посвятил дипломатической службе на ближневосточном и североафриканском направлениях: был послом России в Ливии, Ираке, Марокко, Алжире.

А в мае в Москве умер посол Гондураса в РФ Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. По данным российских СМИ, тело дипломата нашла сотрудница диппредставительства в квартире в Замоскворечье, где тот проживал. Дипломат находился дома один и внезапно потерял сознание. Предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.

Авторы Александра Вишнякова