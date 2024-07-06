Игрок сборной Египта Рефаат умер в 31 год после остановки сердца во время матча

Футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер в возрасте 31 года. О трагедии сообщает пресс-служба египетского клуба "Фьючер", за который он играл с января прошлого года.

"С большой грустью сообщаем о смерти игрока первой команды и сборной Египта Ахмеда Рефаата. Клуб выражает искренние соболезнования семье игрока и болельщикам", — говорится в сообщении.

Рефаат провёл семь матчей в составе сборной Египта, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В возрасте 20 лет он становился победителем Кубка Африки, также выигрывал Кубок и Суперкубок Египта в составе "Замалека". В марте этого года Рефаат потерял сознание в матче национального чемпионата, у него остановилось сердце. Спортсмен не выходил из комы до самой смерти.