Игрок сборной Египта Рефаат умер в 31 год после остановки сердца во время матча
Ахмед Рефаат. Обложка © Х / EFA
Футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер в возрасте 31 года. О трагедии сообщает пресс-служба египетского клуба "Фьючер", за который он играл с января прошлого года.
"С большой грустью сообщаем о смерти игрока первой команды и сборной Египта Ахмеда Рефаата. Клуб выражает искренние соболезнования семье игрока и болельщикам", — говорится в сообщении.
Рефаат провёл семь матчей в составе сборной Египта, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В возрасте 20 лет он становился победителем Кубка Африки, также выигрывал Кубок и Суперкубок Египта в составе "Замалека". В марте этого года Рефаат потерял сознание в матче национального чемпионата, у него остановилось сердце. Спортсмен не выходил из комы до самой смерти.
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