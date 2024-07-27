Единственный российский пловец на Олимпиаде не вышел в финал
Российский пловец Сомов не пробился в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом
Евгений Сомов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российский пловец Евгений Совов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Париже. В своём полуфинальном заплыве россиянин стал седьмым.
Финальный результат Сомова — 13-е место. В финальный заплыв пробились восемь лучших спортсменов.
Сомов — единственный российский пловец на Играх в Париже. Ему ещё предстоит стартовать на дистанции 50 м вольным стилем.
Напомним, в первом разыгранном на Олимпиаде комплекте наград оказались спортсмены из Казахстана. Они взяли бронзу в командных смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. С