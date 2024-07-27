Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 19:41

Единственный российский пловец на Олимпиаде не вышел в финал

Российский пловец Сомов не пробился в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом

Евгений Сомов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Евгений Сомов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российский пловец Евгений Совов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Париже. В своём полуфинальном заплыве россиянин стал седьмым.

Финальный результат Сомова — 13-е место. В финальный заплыв пробились восемь лучших спортсменов.

Даниил Медведев стартовал с фееричной победы на Олимпиаде в Париже
Даниил Медведев стартовал с фееричной победы на Олимпиаде в Париже

Сомов — единственный российский пловец на Играх в Париже. Ему ещё предстоит стартовать на дистанции 50 м вольным стилем.

Напомним, в первом разыгранном на Олимпиаде комплекте наград оказались спортсмены из Казахстана. Они взяли бронзу в командных смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. С

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров