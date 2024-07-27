Единственный российский пловец на Олимпиаде не вышел в финал

Российский пловец Евгений Совов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Париже. В своём полуфинальном заплыве россиянин стал седьмым.

Финальный результат Сомова — 13-е место. В финальный заплыв пробились восемь лучших спортсменов.

Сомов — единственный российский пловец на Играх в Париже. Ему ещё предстоит стартовать на дистанции 50 м вольным стилем.