Даниил Медведев стартовал с фееричной победы на Олимпиаде в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с фееричной победы на Олимпийских Играх 2024 года в Париже. Результаты турнира доступны на сайте соревнований.

В первом раунде одиночного разряда 28-летний россиянин одержал победу над австралийцем Ринки Хидзикату со счётом 6:2, 6:1. В следующем круге Медведев должен встретиться с победителем противостояния между австрийским теннисистом Себастианом Офнером и Робином Хасе из Нидерландов.