Даниил Медведев стартовал с фееричной победы на Олимпиаде в Париже
Теннисист Медведев победил Хидзикату и прошёл во второй круг на ОИ в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев на ОИ-2024. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с фееричной победы на Олимпийских Играх 2024 года в Париже. Результаты турнира доступны на сайте соревнований.
В первом раунде одиночного разряда 28-летний россиянин одержал победу над австралийцем Ринки Хидзикату со счётом 6:2, 6:1. В следующем круге Медведев должен встретиться с победителем противостояния между австрийским теннисистом Себастианом Офнером и Робином Хасе из Нидерландов.
Со старта XXXIII Олимпийских летних игр в Париже не прошло и суток, а спортивное событие уже омрачило несколько крупных скандалов. Больше всего негодования у зрителей вызвала церемония открытия ОИ, которую уже назвали худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Но нашлись и довольные зрелищем. К примеру, тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову восхитило открытие Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.