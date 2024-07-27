Маск пришёл в ужас от церемонии открытия Олимпиады в Париже
Маск назвал "вопиющим неуважением к христианам" открытие Олимпиады в Париже
Американский предприниматель Илон Маск пришёл в ужас от церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Он раскритиковал представленную там пародию трансвеститов на "Тайную вечерю". По словам бизнесмена, это плевок в адрес христиан.
"Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам", — написал Маск в соцсети Х.
Напомним, в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Зрители были шокированы пошлостью представления. Так, была разыграна сцена последней трапезы Христа и его учеников, в которой всех сыграли трансвеститы и представители ЛГБТ*. Ключом сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет. Завершатся Олимпийские игры 11 августа, в них в нейтральном статусе примут участие лишь 15 спортсменов из России.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.