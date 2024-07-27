Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Маск пришёл в ужас от церемонии открытия Олимпиады в Париже

Маск назвал "вопиющим неуважением к христианам" открытие Олимпиады в Париже

27 июля, 07:57
Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01

Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01

Американский предприниматель Илон Маск пришёл в ужас от церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Он раскритиковал представленную там пародию трансвеститов на "Тайную вечерю". По словам бизнесмена, это плевок в адрес христиан.

Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01

"Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам", написал Маск в соцсети Х.

"Хватит Франции": Французы запросились в Россию после церемонии открытия Олимпиады в Париже
"Хватит Франции": Французы запросились в Россию после церемонии открытия Олимпиады в Париже

Напомним, в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Зрители были шокированы пошлостью представления. Так, была разыграна сцена последней трапезы Христа и его учеников, в которой всех сыграли трансвеститы и представители ЛГБТ*. Ключом сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет. Завершатся Олимпийские игры 11 августа, в них в нейтральном статусе примут участие лишь 15 спортсменов из России.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!