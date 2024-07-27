Маск пришёл в ужас от церемонии открытия Олимпиады в Париже

Американский предприниматель Илон Маск пришёл в ужас от церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже. Он раскритиковал представленную там пародию трансвеститов на "Тайную вечерю". По словам бизнесмена, это плевок в адрес христиан.