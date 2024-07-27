"Хватит Франции": Французы запросились в Россию после церемонии открытия Олимпиады в Париже
Европейцы в соцсети выказали недовольство осквернением религии на открытии ОИ
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Обложка © X / Olympics
Впечатления европейцев от мероприятия, открывшего Олимпийские игры в Париже в 2024 году, остались неоднозначными. В комментариях в соцсети X пользователи обратили внимание на изобилие на празднике спорта "западной пропаганды".
Камнем преткновения вновь стало движение ЛГБТ*, от агрессивного проталкивания в массы которого жители Европы, судя по всему, страшно устали. В связи с этим европейцы всё чаще поворачивают голову к России, в которой руководство не принуждает людей становиться частью этой истерии.
"Мне стыдно за свою Францию. Осталось ли место в России?" — написал пользователь с ником Don Quixote.
Ему ответил другой француз, заявивший, что был бы рад уехать в Россию, где нет ни вокизма, ни ЛГБТ*, а отца и мать не называют родителями под номером 1 или 2.
Пользователи также предложили российским властям начать проведение лотерей по принципу розыгрыша грин-карты США. По словам европейцев, заявок будет много, поскольку люди в Европе не могут не замечать, как их ценности мешают с грязью, насаждая новые.
"Я собираюсь жить в России, хватит Франции", — написал Marty Nicks.
Напомним, вечером 26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Режиссёром шоу выступил известный французский драматург Томас Джолли, а главными звёздами на мероприятии стали певицы Селин Дион и Леди Гага, которые исполнили известную песню Эдит Пиаф La Vie en rose ("Жизнь в розовом цвете"). Одной из причин недовольства европейцев стала сцена, напоминающая "Тайную вечерю", однако демонстрировали её трансвеститы и представители ЛГБТ* в откровенных нарядах. Они изображали 12 апостолов Иисуса Христа, расположившись за длинным столом.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.