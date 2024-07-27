Впечатления европейцев от мероприятия, открывшего Олимпийские игры в Париже в 2024 году, остались неоднозначными. В комментариях в соцсети X пользователи обратили внимание на изобилие на празднике спорта "западной пропаганды".

Камнем преткновения вновь стало движение ЛГБТ*, от агрессивного проталкивания в массы которого жители Европы, судя по всему, страшно устали. В связи с этим европейцы всё чаще поворачивают голову к России, в которой руководство не принуждает людей становиться частью этой истерии.

"Мне стыдно за свою Францию. Осталось ли место в России?" — написал пользователь с ником Don Quixote.

Ему ответил другой француз, заявивший, что был бы рад уехать в Россию, где нет ни вокизма, ни ЛГБТ*, а отца и мать не называют родителями под номером 1 или 2.

Пользователи также предложили российским властям начать проведение лотерей по принципу розыгрыша грин-карты США. По словам европейцев, заявок будет много, поскольку люди в Европе не могут не замечать, как их ценности мешают с грязью, насаждая новые.

"Я собираюсь жить в России, хватит Франции", — написал Marty Nicks.