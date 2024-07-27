"Это творческое лицо страны!": Тарасову восхитило открытие Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами
Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала прекрасным открытие Олимпийских игр в Париже. По её мнению, любая страна, которая отвечает за организацию соревнований, делает максимум для того, чтобы всё прошло отлично.
"Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием? Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут? Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят", — отметила Тарасова в беседе со "Спорт-Экспресс".
Тарасова призвала не сравнивать состоявшееся открытие Олимпиады с другими, так как это неприлично. Она подчеркнула, что в этом вопросе не место для соревнований.
Напомним, в Париже 26 июля прошла церемония открытия Олимпийских игр. Организаторы пригласили на мероприятие известных во всём мире певиц Леди Гагу и Селин Дион, но запомнились зрителям явно не они. Так, была представлена сцена последней трапезы Христа и его учеников, в которой всех сыграли трансвеститы и представители ЛГБТ*. Ключом сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого оказался голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет. Будничная для Европы танцующая бородатая женщина особого удивления не вызвала.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
ТАСС / AP