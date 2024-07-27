Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 13:31

"Это творческое лицо страны!": Тарасову восхитило открытие Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами

Тарасова назвала прекрасной церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала прекрасным открытие Олимпийских игр в Париже. По её мнению, любая страна, которая отвечает за организацию соревнований, делает максимум для того, чтобы всё прошло отлично.

"Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием? Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут? Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят", — отметила Тарасова в беседе со "Спорт-Экспресс".

Тарасова призвала не сравнивать состоявшееся открытие Олимпиады с другими, так как это неприлично. Она подчеркнула, что в этом вопросе не место для соревнований.

МОК извинился перед Южной Кореей за скандал на олимпийском шоу в Париже
МОК извинился перед Южной Кореей за скандал на олимпийском шоу в Париже

Напомним, в Париже 26 июля прошла церемония открытия Олимпийских игр. Организаторы пригласили на мероприятие известных во всём мире певиц Леди Гагу и Селин Дион, но запомнились зрителям явно не они. Так, была представлена сцена последней трапезы Христа и его учеников, в которой всех сыграли трансвеститы и представители ЛГБТ*. Ключом сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого оказался голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет. Будничная для Европы танцующая бородатая женщина особого удивления не вызвала.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Осипов
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Олимпийские игры в Париже
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров