МОК извинился перед Южной Кореей за скандал на олимпийском шоу в Париже

Международный олимпийский комитет извинился перед Южной Кореей за то, что сборную этой страны в ходе открытия Олимпиады в Париже перепутали с КНДР. Соответствующее сообщение появилось в субботу, 27 июля, на южнокорейской странице МОК в социальной сети X.

"Приносим глубокие извинения за ошибку, произошедшую в ходе представления корейских спортсменов на трансляции церемонии открытия [Олимпиады]", — отметили в комитете.