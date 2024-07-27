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27 июля, 12:23

МОК извинился перед Южной Кореей за скандал на олимпийском шоу в Париже

МОК извинился за то, что Южную Корею перепутали с КНДР на открытии Олимпиады

Международный олимпийский комитет извинился перед Южной Кореей за то, что сборную этой страны в ходе открытия Олимпиады в Париже перепутали с КНДР. Соответствующее сообщение появилось в субботу, 27 июля, на южнокорейской странице МОК в социальной сети X.

"Приносим глубокие извинения за ошибку, произошедшую в ходе представления корейских спортсменов на трансляции церемонии открытия [Олимпиады]", — отметили в комитете.

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Напомним, грубую ошибку допустили французские и англоязычные дикторы. Причём в этот момент текст на экране правильно указывал Республику Корея. Ошибок при представлении спортсменов из КНДР не было.

Олимпиада в Париже стартовала 26 июля. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие всего 15 россиян. При этом им запрещено демонстрировать любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. Кроме того, МОК ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Гребцы из РФ отказались посещать ОИ на таких дискриминационных условиях, такое же решение приняли лучники, борцы и многие другие спортсмены.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов
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