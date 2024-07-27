МОК извинился перед Южной Кореей за скандал на олимпийском шоу в Париже
МОК извинился за то, что Южную Корею перепутали с КНДР на открытии Олимпиады
Международный олимпийский комитет извинился перед Южной Кореей за то, что сборную этой страны в ходе открытия Олимпиады в Париже перепутали с КНДР. Соответствующее сообщение появилось в субботу, 27 июля, на южнокорейской странице МОК в социальной сети X.
"Приносим глубокие извинения за ошибку, произошедшую в ходе представления корейских спортсменов на трансляции церемонии открытия [Олимпиады]", — отметили в комитете.
Напомним, грубую ошибку допустили французские и англоязычные дикторы. Причём в этот момент текст на экране правильно указывал Республику Корея. Ошибок при представлении спортсменов из КНДР не было.
Олимпиада в Париже стартовала 26 июля. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие всего 15 россиян. При этом им запрещено демонстрировать любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. Кроме того, МОК ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Гребцы из РФ отказались посещать ОИ на таких дискриминационных условиях, такое же решение приняли лучники, борцы и многие другие спортсмены.
ТАСС / Zuma