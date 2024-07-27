Захарова составила топ-10 провалов на Олимпиаде и пошутила про "русских шпионов"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала своё мнение насчёт открытия Олимпиады во Франции. Она назвала происходящее в Париже "дном Сены", составив топ-10 фейлов.

Сначала она обратила внимание на то, что власти Франции задержали шеф-повара русского происхождения, которого в дальнейшем обвинили в шпионаже и попытке "сорвать мероприятие".

"Интересно, сколько же еще "шпионов" нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены", — написала Захарова в Telegram.

Далее дипломат прошлась по всем косякам официального открытия, начиная с транспортного коллапса, поразившего Францию и заканчивая перевёрнутым флагом Олимпийского движения, который подняли вверх тормашками над Парижем. Повеселило Захарову и то, что на церемонии перепутали сборные КНДР и Республики Кореи. Её возмутило и глумление над Тайной вечерей. Представитель МИД также обратила внимание на всадника Апокалипсиса, подраскрывшего "формат конца света" на ОИ. Причислила к провалам Олимпиады она также крыс, наводнивших улицы Парижа, и бездомных.

"Не собиралась смотреть открытие. Но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп", — добавила Захарова.