Единственный российский пловец завоевал путёвку в полуфинал ОИ в Париже
Пловец Сомов прошёл в полуфинал ОИ, проплыв брассом 100 метров за 59,83 секунды
Евгений Сомов. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Российский пловец Евгений Сомов обеспечил себе проход в полуфинальную стадию на 100-метровке брассом на Олимпийских играх в Париже. Он единственный россиянин в плавании, который участвует в ОИ в этом году.
Его результат составил 59,83 секунды (13‑й в общей классификации). Полуфинальные заплывы пройдут в субботу в 22:15, а финал состоится вечером 28 июля.
Ранее олимпийская сборная Казахстана сумела добыть первую медаль на Олимпийских играх в Париже. Стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в командных смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.