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27 июля, 10:56

Единственный российский пловец завоевал путёвку в полуфинал ОИ в Париже

Пловец Сомов прошёл в полуфинал ОИ, проплыв брассом 100 метров за 59,83 секунды

Евгений Сомов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Евгений Сомов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российский пловец Евгений Сомов обеспечил себе проход в полуфинальную стадию на 100-метровке брассом на Олимпийских играх в Париже. Он единственный россиянин в плавании, который участвует в ОИ в этом году.

Его результат составил 59,83 секунды (13‑й в общей классификации). Полуфинальные заплывы пройдут в субботу в 22:15, а финал состоится вечером 28 июля.

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Ранее олимпийская сборная Казахстана сумела добыть первую медаль на Олимпийских играх в Париже. Стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в командных смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

Владимир Озеров
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