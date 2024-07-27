Итальянский журналист просит убежища у России после мракобесия на открытии Олимпиады
Журналист из Италии Джулиано просит убежища в РФ после открытия ОИ в Париже
Пародия трансвеститов на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Обложка © Х / Chesschick01
Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано был крайне возмущён церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Он даже собрался уехать в Россию, подальше от увиденного, о чём сообщил у себя в аккаунте в соцсети X.
"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу", — воззвал Джулиано.
Церемония открытия Олимпийских игр превзошла все смелые ожидания. Так, организаторы посчитали, что уместным будет превратить праздник спорта в очередной кусок самой топорной пропаганды ЛГБТ*. Такого не ожидали даже французы, запросившиеся в Россию, подальше от мракобесия. По их словам, главной болью стали оскорбление и плевок в лицо самому европейскому христианству во время демонстрации трансгендерами пародии на "Тайную вечерю", а также изюминки в виде огромного блюда с голым мужиком внутри.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.