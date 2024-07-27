Итальянский журналист просит убежища у России после мракобесия на открытии Олимпиады

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано был крайне возмущён церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Он даже собрался уехать в Россию, подальше от увиденного, о чём сообщил у себя в аккаунте в соцсети X.