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27 июля, 09:36
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Итальянский журналист просит убежища у России после мракобесия на открытии Олимпиады

Журналист из Италии Джулиано просит убежища в РФ после открытия ОИ в Париже

Пародия трансвеститов на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Обложка © Х / Chesschick01

Пародия трансвеститов на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Обложка © Х / Chesschick01

Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано был крайне возмущён церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Он даже собрался уехать в Россию, подальше от увиденного, о чём сообщил у себя в аккаунте в соцсети X.

"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу", — воззвал Джулиано.

Маск пришёл в ужас от церемонии открытия Олимпиады в Париже
Маск пришёл в ужас от церемонии открытия Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр превзошла все смелые ожидания. Так, организаторы посчитали, что уместным будет превратить праздник спорта в очередной кусок самой топорной пропаганды ЛГБТ*. Такого не ожидали даже французы, запросившиеся в Россию, подальше от мракобесия. По их словам, главной болью стали оскорбление и плевок в лицо самому европейскому христианству во время демонстрации трансгендерами пародии на "Тайную вечерю", а также изюминки в виде огромного блюда с голым мужиком внутри.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Владимир Озеров
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