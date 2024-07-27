"Крах цивилизации на параде трансгендеров": Греческие СМИ в ужасе от открытия Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже демонстрирует крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе, об этом пишет греческий портал pronews.gr.

"Бурную реакцию вызвало присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере. Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров", — говорится в публикации.

Портал также приводит слова депутата Европарламента Марион Марешаль, которая разразилась негативными комментариями об увиденном "торжестве спорта".

"Я смотрю церемонию открытия Олимпийских игр со своими детьми. Трудно оценить несколько удачных сцен, между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии", — высказалась она.

По словам Марешаль, в один ряд никак нельзя ставить восхваление спортивных ценностей, красоту самой Франции и топорную пропаганду культуры вокизма, в которую с головой погрузило своих граждан руководство стран Запада.