Первая медаль Олимпиады в Париже ушла сборной Казахстана

Первую медаль на Олимпийских играх в Париже взяли представители сборной Казахстана — стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев.

Спортсмены смогли заполучить бронзу в командных смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Сборная Казахстана обошла и победила Германию в данном матче. Позже в финале встретятся сборные Китая и Южной Кореи.