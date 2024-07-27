Первая медаль Олимпиады в Париже ушла сборной Казахстана
Первую медаль на Олимпийских играх в Париже взяли представители сборной Казахстана — стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев.
Спортсмены смогли заполучить бронзу в командных смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Сборная Казахстана обошла и победила Германию в данном матче. Позже в финале встретятся сборные Китая и Южной Кореи.
Напомним, что Олимпиада в Париже стартовала 26 июля. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие всего 15 россиян. При этом им запрещено демонстрировать любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. Кроме того, комитет ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Гребцы из РФ отказались посещать ОИ на таких дискриминационных условиях, такое же решение приняли, лучники, борцы и многие другие спортсмены.
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