Даниил Медведев и Мирра Андреева вылетели из турнира смешанных пар на Олимпиаде

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянцам Андрее Вавассори и Саре Эррани в матче первого круга олимпийского турнира смешанных пар на соревнованиях в Париже.

Противостояние завершилось со счётом 6:3, 6:2 в пользу итальянцев. Это была первая официальная встреча для Медведева и Андреевой в паре. Раньше они играли только в выставочном матче.