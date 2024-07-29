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29 июля, 20:08

Даниил Медведев и Мирра Андреева вылетели из турнира смешанных пар на Олимпиаде

Теннисисты Медведев и Андреева проиграли итальянцам в парном турнире

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли итальянцам Андрее Вавассори и Саре Эррани в матче первого круга олимпийского турнира смешанных пар на соревнованиях в Париже.

Противостояние завершилось со счётом 6:3, 6:2 в пользу итальянцев. Это была первая официальная встреча для Медведева и Андреевой в паре. Раньше они играли только в выставочном матче.

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Ранее российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина не смогли одержать победу над соперницами из Чехии Каролиной Муховой и Линдой Носковой в матче первого круга парного разряда олимпийского турнира в Париже. Игра закончилась со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10 не в пользу россиянок.

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X / Daniil Medvedev

Анатолий Симоненко
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