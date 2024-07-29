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Россиянки Александрова и Веснина вылетели с Олимпиады в парном разряде

29 июля, 13:38
Екатерина Александрова и Елена Веснина не прошли во второй круг ОИ-2024. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Екатерина Александрова и Елена Веснина не прошли во второй круг ОИ-2024. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина не смогли одержать победу над соперницами из Чехии Каролиной Муховой и Линдой Носковой в матче первого круга парного разряда олимпийского турнира в Париже. Игра закончилась со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:6 не в пользу россиянок.

Встреча на корте продолжалась 1 час 46 минут. Александрова и Веснина сделали три подачи навылет, совершили три двойные ошибки и взяли два брейк-пойнта из пяти. У чешских спортсменок шесть эйсов, четыре двойные ошибки. Победительницы теперь сыграют против американок Коко Гауфф и Джессики Пегулы.

В парном разряде из россиянок свой матч проведут Диана Шнайдер и Мирра Андреева. У мужчин российских теннисистов в паре не осталось — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин не смогли преодолеть стартовый барьер. В мужском одиночном разряде борьбу за медали продолжают Медведев и Сафиуллин, в женской одиночке все россиянки выбыли.

Последняя российская теннисистка вылетела с женской одиночки на Олимпиаде
Последняя российская теннисистка вылетела с женской одиночки на Олимпиаде

Ранее российский теннисист Павел Котов проиграл швейцарцу, бывшей третьей ракетке мира Станиславу Вавринке на старте Олимпиады. Наш соотечественник взял лишь два гейма, завершив матч со счётом 1:6, 1:6. Котов стал третьим россиянином, проигравшим в теннисе на старте Игр. Первые два — Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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