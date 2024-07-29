Россиянки Александрова и Веснина вылетели с Олимпиады в парном разряде 29 июля, 13:38 Екатерина Александрова и Елена Веснина не прошли во второй круг ОИ-2024. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина не смогли одержать победу над соперницами из Чехии Каролиной Муховой и Линдой Носковой в матче первого круга парного разряда олимпийского турнира в Париже. Игра закончилась со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:6 не в пользу россиянок.

Встреча на корте продолжалась 1 час 46 минут. Александрова и Веснина сделали три подачи навылет, совершили три двойные ошибки и взяли два брейк-пойнта из пяти. У чешских спортсменок шесть эйсов, четыре двойные ошибки. Победительницы теперь сыграют против американок Коко Гауфф и Джессики Пегулы.

В парном разряде из россиянок свой матч проведут Диана Шнайдер и Мирра Андреева. У мужчин российских теннисистов в паре не осталось — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин не смогли преодолеть стартовый барьер. В мужском одиночном разряде борьбу за медали продолжают Медведев и Сафиуллин, в женской одиночке все россиянки выбыли.

Ранее российский теннисист Павел Котов проиграл швейцарцу, бывшей третьей ракетке мира Станиславу Вавринке на старте Олимпиады. Наш соотечественник взял лишь два гейма, завершив матч со счётом 1:6, 1:6. Котов стал третьим россиянином, проигравшим в теннисе на старте Игр. Первые два — Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Авторы Татьяна Миссуми