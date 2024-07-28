Российский теннисист Котов проиграл швейцарцу Вавринке на старте Олимпиады
Павел Котов. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BLUMBERG
Российский теннисист Павел Котов проиграл швейцарцу, бывшей третьей ракетке мира Станиславу Вавринке на старте Олимпиады. Наш соотечественник взял лишь два гейма, завершив матч со счётом 1:6, 1:6.
Котов стал третьим россиянином, проигравшим в теннисе на старте Игр. Первые два — Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Следующий соперник Вавринки — австралиец Алексей Попырин или чилиец Николас Харри.
Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер победила итальянку Элизабетту Коччаретто и вышла во второй круг Олимпийских игр в Париже. Игра продлилась один час 32 минуты и закончилась со счётом 6:2, 7:5.