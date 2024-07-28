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28 июля, 18:39

Российский теннисист Котов проиграл швейцарцу Вавринке на старте Олимпиады

Павел Котов. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BLUMBERG

Павел Котов. Обложка © ТАСС / EPA / CAROLINE BLUMBERG

Российский теннисист Павел Котов проиграл швейцарцу, бывшей третьей ракетке мира Станиславу Вавринке на старте Олимпиады. Наш соотечественник взял лишь два гейма, завершив матч со счётом 1:6, 1:6.

Котов стал третьим россиянином, проигравшим в теннисе на старте Игр. Первые два — Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Следующий соперник Вавринки — австралиец Алексей Попырин или чилиец Николас Харри.

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Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер победила итальянку Элизабетту Коччаретто и вышла во второй круг Олимпийских игр в Париже. Игра продлилась один час 32 минуты и закончилась со счётом 6:2, 7:5.

Матвей Константинов
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