Российский теннисист Котов проиграл швейцарцу Вавринке на старте Олимпиады

Российский теннисист Павел Котов проиграл швейцарцу, бывшей третьей ракетке мира Станиславу Вавринке на старте Олимпиады. Наш соотечественник взял лишь два гейма, завершив матч со счётом 1:6, 1:6.

Котов стал третьим россиянином, проигравшим в теннисе на старте Игр. Первые два — Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Следующий соперник Вавринки — австралиец Алексей Попырин или чилиец Николас Харри.