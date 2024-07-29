Украинская фехтовальщица Харлан обняла россиянку на Олимпиаде

Украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту, которая выступает на Олимпийских играх в составе сборной Азербайджана. Это произошло после поединка 1/8 финала турнира. Состязание закончилось со счётом 15:6 в пользу украинской стороны.