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29 июля, 18:40

Украинская фехтовальщица Харлан обняла россиянку на Олимпиаде

Украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту, которая выступает на Олимпийских играх в составе сборной Азербайджана. Это произошло после поединка 1/8 финала турнира. Состязание закончилось со счётом 15:6 в пользу украинской стороны.

Украинская фехтовальщица обняла россиянку на Олимпиаде. Видео © X / Ридус

Ранее Life.ru рассказывал, что после поединка в 1/32 финала чемпионата мира Харлан отказалась пожимать руку российской фехтовальщице Анне Смирновой. Она выставила саблю вперёд, не подпустив к себе соперницу. Встреча завершилась победой украинской стороны, но атлетку отстранили от турнира. После этого Международная федерация фехтования отменила рукопожатия. При этом Харлан вручили чёрную карту, но на ОИ в виде исключения допустили.

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Обложка ©

X / Ридус

Александра Мышляева
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