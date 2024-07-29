Украинская фехтовальщица Харлан обняла россиянку на Олимпиаде
Украинская саблистка Ольга Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту, которая выступает на Олимпийских играх в составе сборной Азербайджана. Это произошло после поединка 1/8 финала турнира. Состязание закончилось со счётом 15:6 в пользу украинской стороны.
Украинская фехтовальщица обняла россиянку на Олимпиаде. Видео © X / Ридус
Ранее Life.ru рассказывал, что после поединка в 1/32 финала чемпионата мира Харлан отказалась пожимать руку российской фехтовальщице Анне Смирновой. Она выставила саблю вперёд, не подпустив к себе соперницу. Встреча завершилась победой украинской стороны, но атлетку отстранили от турнира. После этого Международная федерация фехтования отменила рукопожатия. При этом Харлан вручили чёрную карту, но на ОИ в виде исключения допустили.
X / Ридус