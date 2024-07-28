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28 июля, 20:10

Украинская теннисистка снялась с Олимпиады из-за простуды

Простуда помешала украинской теннисистке Калининой стартовать на Играх в Париже

Теннисистка из Украины Ангелина Калинина. Обложка © Wikipedia / si.robi

Теннисистка из Украины Ангелина Калинина. Обложка © Wikipedia / si.robi

Теннисистка из Украины Ангелина Калинина не станет выступать на Олимпиаде в Париже из-за простуды, передаёт пресс-служба Национального олимпийского комитета страны. Утром спортсменка почувствовала боль в горле и отказалась от участия в Играх, чтобы не рисковать здоровьем.

"К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Всё время шёл дождь, и сегодня утром я почувствовала боль в горле", — пояснила 27-летняя спортсменка.

Старт Олимпиады прошёл под диктовку дождя. Из-за этого большинство теннисных матчей первого дня было перенесено. Кроме того, спортсмены были под ним и в пятницу во время церемонии открытия. Калинина занимает 47-е место в мировом рейтинге. Она никогда не побеждала на турнирах WTA. В этом сезоне она достигала полуфиналов турниров во французском Страсбурге и Руане, а также в американском Остине.

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Ранее российский теннисист Павел Котов проиграл швейцарцу, бывшей третьей ракетке мира Станиславу Вавринке на старте Олимпиады. Наш соотечественник взял лишь два гейма, завершив матч со счётом 1:6, 1:6.

Анатолий Симоненко
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