Украинская теннисистка снялась с Олимпиады из-за простуды

Теннисистка из Украины Ангелина Калинина не станет выступать на Олимпиаде в Париже из-за простуды, передаёт пресс-служба Национального олимпийского комитета страны. Утром спортсменка почувствовала боль в горле и отказалась от участия в Играх, чтобы не рисковать здоровьем.

"К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Всё время шёл дождь, и сегодня утром я почувствовала боль в горле", — пояснила 27-летняя спортсменка.

Старт Олимпиады прошёл под диктовку дождя. Из-за этого большинство теннисных матчей первого дня было перенесено. Кроме того, спортсмены были под ним и в пятницу во время церемонии открытия. Калинина занимает 47-е место в мировом рейтинге. Она никогда не побеждала на турнирах WTA. В этом сезоне она достигала полуфиналов турниров во французском Страсбурге и Руане, а также в американском Остине.