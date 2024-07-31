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31 июля, 14:14

Во время трансляции Игр в Париже показали запрещённый МОК флаг России

Во время трансляции соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже показали флаг России. Запрещённый на Играх триколор появился перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом, напоминая о рекорде российской пловчихи Евгении Чикуновой.

На экранах показали результат Чикуновой, которая в апреле прошлого года установила мировой рекорд — 2 минуты 17,55 секунды. Рядом с её именем в графике был российский флаг.

Запрещённый на Играх флаг России показали во время трансляции соревнований на Олимпиаде в Париже. Скриншот © Сайт МОК

Запрещённый на Играх флаг России показали во время трансляции соревнований на Олимпиаде в Париже. Скриншот © Сайт МОК

К слову, сама Чикунова решительно отказалась выступать на Играх в Париже. Рекордсменка ранее заявила, что не видит себя в нейтральном статусе, без российской символики, а подобные требования МОК она назвала "позорными" для такой крупной организации.

Ранее сообщалось, что Чикунова превзошла результат победительницы ОИ-2024 в Париже Татьяны Смит на дистанции 100 метров брассом, выступив на финале Кубка России. Теперь Всероссийская федерация плавания выплатит спортсменке обещанные два миллиона рублей.

"Скромненько": Россияне рассказали о скудной атмосфере на Олимпиаде в Париже
"Скромненько": Россияне рассказали о скудной атмосфере на Олимпиаде в Париже
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ТАСС / Lafargue Raphael

Наталья Демьянова
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