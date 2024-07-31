"Скромненько": Россияне рассказали о скудной атмосфере на Олимпиаде в Париже

Граждане России, которые приехали на Олимпийские игры в Париж, не ощущают эпохальности этого события по сравнению с другими годами. Россиянин Олег Пушенок рассказал, что не испытывает ощущения большого праздника. По его словам, обстановка на ОИ-24 какая-то скромная.

"Скажу откровенно, не сильно бросается в глаза, что здесь проходит такое эпохальное событие, как летние Олимпийские игры. В других городах, где проводили Олимпиады, было покруче. Кругом захватывающие дух перформансы, флаги. Их даже раздавали людям, чтобы устанавливали их на балконах. Плюс разнообразная национальная символика", — рассказал Пушенок в беседе с RG.ru.

По словам россиянина, Олимпиаде в этом году не хватает спортивно-фестивальной атмосферы. Пушенок дополнил, что в этой ситуации спасает только красота Парижа. Также мужчина вместе с семьёй ужаснулся церемонии открытия Игр с "кривляньями, дурными намёками" и не ожидал такого от Франции, которая всегда отличалась большим искусством и эстетикой.

Пушенок предположил, что причинами этого стали глобальные негативные тенденции. По словам мужчины, "властители мира" пытаются навязать всем свою разрушительную повестку, хотя у большинства людей совсем другие ценности.