"Скромненько": Россияне рассказали о скудной атмосфере на Олимпиаде в Париже
Россиянин Пушенок признался, что не ощутил атмосферу праздника на ОИ в Париже
Граждане России, которые приехали на Олимпийские игры в Париж, не ощущают эпохальности этого события по сравнению с другими годами. Россиянин Олег Пушенок рассказал, что не испытывает ощущения большого праздника. По его словам, обстановка на ОИ-24 какая-то скромная.
"Скажу откровенно, не сильно бросается в глаза, что здесь проходит такое эпохальное событие, как летние Олимпийские игры. В других городах, где проводили Олимпиады, было покруче. Кругом захватывающие дух перформансы, флаги. Их даже раздавали людям, чтобы устанавливали их на балконах. Плюс разнообразная национальная символика", — рассказал Пушенок в беседе с RG.ru.
По словам россиянина, Олимпиаде в этом году не хватает спортивно-фестивальной атмосферы. Пушенок дополнил, что в этой ситуации спасает только красота Парижа. Также мужчина вместе с семьёй ужаснулся церемонии открытия Игр с "кривляньями, дурными намёками" и не ожидал такого от Франции, которая всегда отличалась большим искусством и эстетикой.
Пушенок предположил, что причинами этого стали глобальные негативные тенденции. По словам мужчины, "властители мира" пытаются навязать всем свою разрушительную повестку, хотя у большинства людей совсем другие ценности.
Напомним, 26 июля в Париже состоялась скандальная церемония открытия Олимпийских игр. Праздник, однако, был испорчен настоящим антихристианским ЛГБТ*-шабашем, устроенным организаторами в самом центре французской столицы: например, на сцене разыграли Тайную вечерю с явно "нетрадиционными" актёрами и трансвеститами, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. В России призвали привлечь авторов скандального перформанса к ответственности. Олимпиада в Париже возмутила и европейцев, которые после увиденного захотели в РФ.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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