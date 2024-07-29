"Божий суд начнётся с Франции": Олимпиада в Париже возмутила европейцев, и те хотят в Россию

Наконец-то спортсмены и поклонники Олимпийских игр дождались их проведения в Париже. От Франции все ожидали масштаба, красоты и изящества, а получили уродство и пропаганду нетрадиционных ценностей. Вместо привычной церемонии на стадионе в этом году сделали речной парад: по реке Сене прошли около 100 лодок со спортсменами почти из всех стран мира. Ожидалось, что зрелище станет невероятным, так и получилось: церемония открытия Олимпийских игр в Париже стала невероятно ужасной. Пользователи Интернета уже отметили эту церемонию как худшую за всю историю Игр. Самое интересное, что негодование проявили даже французские граждане.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже оказалась настоящим провалом для всего европейского мира. Фото © Соцсети

Смотря церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже, можно было подумать, что Россия слишком отстала от тенденций Европы и теперь там принято "так". Однако оказалось, что ни другие европейцы, ни сами французы не поддерживают идеи организаторов торжества. Наибольшее недовольство вызвала пародия на христианскую святыню — роспись "Тайная вечеря". Христиане всего мира восприняли этот жест как оскорбление религии.

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр 2024 оскорбили христиан всего мира. Фото © Соцсети

Ждать осуждения долго не пришлось, ведь Интернет моментально взорвался от негативных комментариев. Высказалась даже Церковь. Епископ Католической церкви во Франции отметил, что церемония — это "издевательство над христианством", также католический конклав выразил сочувствие христианам всех континентов. Не смогли сдержаться и политики. Своё недовольство выразили вице-премьер Италии, вице-премьер Правительства Сербии, итальянский политик Никола Прокаччини, депутат парламента Словакии Зузана Плевикова. Илон Маск тоже не стал игнорировать этот "цирк" и написал в своих социальных сетях: "Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам".

Илон Маск заявил, что церемония открытия Олимпийских игр была "проявлением вопиющего неуважения". Фото © Соцсети

Для большинства российских граждан такое шоу оказалось "за гранью". Своё недовольство увиденным выразили Дмитрий Песков, Мария Захарова, Дмитрий Медведев и многие другие общественные и политические деятели.

Дмитрий Песков рассказал, что МОК утвердил церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Фото © Соцсети

В Сети также завирусилось видео, в котором сравнивают церемонию открытия Олимпиады 2014 года в Сочи и церемонию открытия 2024 года в Париже. Пользователей просят проголосовать, какая постановка им нравится больше. Безоговорочную победу одерживает, конечно же, Россия, ведь наша церемония была утончённой, красивой, а главное — без двойных смыслов.

Видео, в котором сравнивается открытие Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и в Париже в 2024-м. Фото © What happens in the world? / Youtube

Удивительно, но большинство европейцев и даже сами французы резко начали восхищаться культурой России и гневно критиковать культуру Запада и Европы. Многие изъявили желание переехать в Россию и стали просить у нас убежища. "Я не часть той Франции, которую не признаю...", "Это не моя Франция прошлой ночью", "Мне стыдно, противно, возмущён открытием этих Олимпийских игр в Париже". Это лишь малая часть комментариев, которые разнеслись по всему Интернету.

Французы бегут в Россию: европейцы восхищаются культурой России, а многие теперь даже хотят переехать. Фото © Соцсети