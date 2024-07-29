Тиран или романтик: Что дата рождения в нумерологии может рассказать о характере мужчины

Перед тем как связывать себя узами брака с каким-то мужчиной, стоит выяснить, а какой у него характер, а также тёмные стороны личности. Сделать это поможет нумерология. Именно с помощью магии чисел получится узнать число души партнёра, а по нему определить, какой у мужчины нрав.

Но есть важный нюанс — расчёт отличается для парней разного возраста. Потому как если вашему избраннику меньше 35 лет, то складывать из даты рождения нужно только число дня. Если мужчина родился 8 августа, например, то число его души — 8. А если 21 декабря, то следует сложить 2 + 1 = 3. Число души у такого мужчины будет тройкой.

Если же вашему возлюбленному больше 35 лет, то складывать нужно все цифры в его дате рождения до тех пор, пока не получится простое число от 1 до 9. Например: 06.11.1983 = 0 + 6 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 3 = 29 = 2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2.

Что означает число души 1

Число души 1: какой характер у человека и какая планета им управляет. Фото © "Шедеврум"

Мужчина с числом души 1 — это сильная, целеустремленная, независимая личность, которая стремится занять лидирующие позиции в любой сфере. Управляет парнем Солнце. Такие мужчины склонны брать на себя ответственность, любят быть во главе и принимать решения. Они уверены в себе и стремятся к успеху.

Что означает число души 2

Те, у кого получилось число души 2, в планетах-покровителях имеют Луну. Она наделяет мужчину такими качествами, как эмоциональность, романтизм и глубокомыслие. Человека с двойкой в числе души важно поддерживать в начинаниях, дарить вдохновение. Такому мужчине нередко требуется руководство в действиях со стороны женщины.

Что означает число души 3

Какая планета покровительствует мужчинам с числом души 3. Фото © "Шедеврум"

Если у вашего мужчины получилось число души 3, то ему покровительствует Юпитер. Такой молодой человек нацелен на достижение высоких результатов как в карьере, так и в личной жизни. Партнёр будет постоянно стремиться к самосовершенствованию.

Что означает число души 4

За число души 4 отвечает планета Раху, в астрологии отвечающая за теневую сторону личности человека. Мужчина с таким светилом во главе может быть чрезмерно критичным как к себе, так и к другим. А ещё не любит рисковать и является консерватором до мозга костей, руководствуется холодной логикой.

Что означает число души 5

В нумерологии мужчинами с числом души 5 управляет планета Меркурий. Такие личности нередко действуют под влиянием эмоций, не всегда просчитывая последствия. Это может приводить к поспешным решениям и множеству ошибок. Если женщина сможет принять спонтанность своего партнёра, то надолго удержит такого мужчину рядом с собой.

Что означает число души 6

Как по дате рождения рассчитать число души и что можно сказать о характере. Фото © "Шедеврум"

Планета любви Венера оказалась покровителями тех, у кого в нумерологии число души получилось в виде цифры 6. Такие мужчины любят соревноваться и стремятся быть лучшими в том, что они делают. Трудолюбивые, добрые, романтичные и любвеобильные — вот как можно описать носителей числа души шестёрок.

Что означает число души 7

Мужчина с числом души 7 — это личность, которая ценит свободу и независимость. Он обладает сильной интуицией, которая помогает ему принимать верные решения. Планета-покровитель семёрок — Кету. Этот мужчина не стремится к накоплению богатства или статусных вещей. Он больше ценит свободу, самопознание и возможность следовать зову своей души. Ему важно найти своё предназначение и реализовать уникальный потенциал.

Что означает число души 8

Если у вашего мужчины получилось число души 8, то ему покровительствует Сатурн. Партнёр с такой планетой может испытывать трудности в контроле эмоций. Из минусов: мужчина быстро привязывается к людям и готов ради них на большие жертвы. Им легко манипулировать. Чтобы помочь мужчине, важно проявлять понимание и терпение. В ответ вы получите верного друга и партнёра, который будет готов сделать для вас многое.

Что означает число души 9

Какой характер у мужчин, кому покровительствует планета Марс. Фото © "Шедеврум"