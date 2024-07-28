Девам — энергия, Овнам — сомнения: Рунический гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа Вот и последняя неделя июля! Чем она закончится для представителей зодиакального круга, Life.ru рассказал рунолог Игорь Вечерский. И к этим советам важно прислушаться, ведь скоро начнётся ретроградный Меркурий. 28 июля, 06:00 Подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 для всех знаков зодиака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Markevich

Знак зодиака Овен — перевёрнутая Лагуз, Тейваз и Ансуз

Знак зодиака Овен: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

На неделе с 29 июля по 4 августа представителей знака зодиака Овен может преследовать чувство неопределённости из-за перевёрнутой руны Лагуз. Однако Тейваз принесёт энергию и решимость, помогая преодолеть любые трудности. Ансуз указывает на важность общения и ясности в делах. Совет: доверяйте своей интуиции, но не забывайте о логике. Коммуницируйте и действуйте, чтобы найти поддержку и советы.

Знак зодиака Телец — Эйваз, Дагаз и перевёрнутая Уруз

Знак зодиака Телец: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Эйваз принесёт возможность изменить существующее положение дел на неделе с 29 июля по 4 августа, но может возникнуть недопонимание из-за противоположных мнений. Дагаз символизирует трансформацию и новые возможности, открывая перед людьми со знаком зодиака Телец все двери. Перевёрнутая Уруз указывает на необходимость осторожности и избегание чрезмерных рисков.

Совет: работайте над балансом в отношениях и не бойтесь перемен. Избегайте излишних нагрузок и не переоценивайте свои силы. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — перевёрнутая Перто, Наутиз и Эйваз

Знак зодиака Близнецы: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Перевёрнутая Перто может принести неожиданные ситуации на неделе с 29 июля по 4 августа, потому советует всем, кто по гороскопу Близнецы, осторожное хранение информации. Наутиз символизирует ограничения и необходимость терпения, однако и позволяет проявить свою волю. Эйваз указывает на важность преодоления противоречий. Совет: будьте готовы к неожиданностям и сохраняйте спокойствие. Терпение и настойчивость помогут преодолеть текущие трудности.

Знак зодиака Рак — Феху, перевёрнутая Вуньо и Перто

Знак зодиака Рак: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Феху принесёт материальные возможности и потенциал для хорошего старта. Перевёрнутая Вуньо может указывать на незначительный дискомфорт или недовольство. Перто символизирует тайны и скрытые возможности, позволяя носителям знака зодиака Рак реализовать свои намерения. Совет: сосредоточьтесь на своих целях на неделе с 29 по 4 августа и не отчаивайтесь из-за пустяков, они незначительны в перспективе. Ищите скрытые возможности вокруг себя.

Знак зодиака Лев — Перто, Феху и перевёрнутая Манназ

Знак зодиака Лев: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Перто принесет представителям знака зодиака Лев открытия и возможности сделать важные дела и проявить себя на неделе с 29 июля по 4 августа. Феху символизирует наличие необходимых ресурсов или возможность их обретения. Перевёрнутая Манназ указывает на нужду в самоанализе и работе над внутренними конфликтами.

Совет: раскрывайте свой потенциал и работайте над внутренними проблемами. Материальные успехи могут прийти через саморазвитие и понимание истинных мотивов людей. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Дева — Уруз, перевёрнутая Перто и Эйваз

Знак зодиака Дева: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Уруз принесёт силу и энергию Девам для преодоления трудностей, но потребует активного включения и управления этой силой. Перевёрнутая Перто может указывать на скрытые проблемы или необходимость скорректировать планы на неделе с 29 июля по 4 августа. Эйваз символизирует необходимость принятия решений и контроля над собой. Совет: используйте силу и решимость для преодоления препятствий. Будьте внимательны к скрытым проблемам.

Знак зодиака Весы — Отал, Манназ и перевёрнутая Эваз

Знак зодиака Весы: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Отал принесёт всем, кто по гороскопу Весы, стабильность и защиту, с которыми основные ценности могут стать наиболее важными. Манназ указывает на важность нужных людей и способности работы в этом направлении. Перевёрнутая Эваз может указывать на долгосрочные планы и удачное сотрудничество в будущем. Совет: работайте над улучшением отношений и сотрудничества. Старайтесь разрешить конфликты приоритетов.

Знак зодиака Скорпион — Хагалаз, Ансуз и Наутиз

Знак зодиака Скорпион: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Хагалаз может принести Скорпионам перемены на неделе с 29 июля по 4 августа, но важно учитывать в своих планах третьи факторы и не надеяться, что всё будет безупречно. Ансуз указывает на важность общения и мудрости, помогая налаживать взаимопонимание. Наутиз символизирует потребность в дополнительных ресурсах и заботу о своём здоровье.

Совет: будьте готовы к переменам и используйте мудрость в общении. Терпение поможет вам склонить чашу весов в свою пользу. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Стрелец — Эйваз, Отал и перевёрнутая Феху

Знак зодиака Стрелец: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Эйваз указывает носителям знака зодиака Стрелец на вероятность возникновения конфликтов и необходимость преодоления препятствий на неделе с 29 июля по 4 августа. Отал принесет устойчивость и придаст запас прочности, но и призовёт не пренебрегать заботой о домашнем очаге. Перевёрнутая Феху может указывать на материальные вопросы и важность финансовой грамотности. Совет: работайте над преодолением конфликтов и защищайте свои интересы. Будьте осторожны с материальными ресурсами.

Знак зодиака Козерог — Уруз, перевёрнутая Феху и Вуньо

Знак зодиака Козерог: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Уруз принесёт представителям знака зодиака Козерог силу и энергию, наделяя возможностями двигаться вперёд. Перевёрнутая Феху может указывать на важность материальной сферы, внимание к которой не будет лишним. Вуньо символизирует радость и счастье, которые возможно будет обрести, и возвращение в свою зону комфорта. Совет: используйте силу для преодоления материальных трудностей. Найдите радость в простых вещах и окружайте себя позитивом.

Знак зодиака Водолей — перевернутые Лагуз, Вуньо и Перто

Знак зодиака Водолей: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Перевёрнутая Лагуз может указывать Водолеям на неопределенность и запутанность на неделе с 29 июля по 4 августа, когда интуиция может подвести. Перевёрнутая Вуньо указывает на временное ощущение неуверенности или недооценённости. Перевёрнутая Перто символизирует важность сохранения тайн.

Совет: будьте внимательны к своим эмоциям и интуиции. Старайтесь найти ясность в сложных ситуациях и не поддавайтесь провокациям. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рыбы — Йера, Манназ и перевёрнутая Райдо

Знак зодиака Рыбы: подробный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Йера символизирует урожай и вознаграждение за усилия, когда Рыбы смогут и хорошо поработать, и получить результат прошлых трудов. Манназ указывает на важность человеческого фактора и возможности найти нужного спутника. Перевёрнутая Райдо может указывать на задержки или препятствия в пути на неделе с 29 июля по 4 августа. Совет: продолжайте упорно работать и сотрудничать с другими. Будьте готовы к временным задержкам и не сдавайтесь.