Заговоры и молитвы: 7 магических оберегов для водителя автомобиля

Многие из нас привыкли верить не только в удачу, но и в злой рок, поэтому защищаются от предполагаемых несчастий и сглазов не только силой мысли, но и магическими словами. Также люди могут разместить дома определённые предметы, притягивающие удачу и отгоняющие зло. Это позволяет жить в спокойствии и гармонии.

Среди жителей квартир много и автовладельцев. Некоторые в машине проводят большую часть дня, нужно ли им защищаться? Лишним не будет. Много случаев было, когда на дорогах случались не просто аварии, а самые настоящие катастрофы. Чтобы попробовать уберечь от такого себя, следует внимательно следить за обстановкой на дороге, не отвлекаться на разговоры и гаджеты, а также соблюдать правила ПДД. А ещё защитить себя можно молитвой или заговором.

Кому молиться, чтобы защитить водителя

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Эти молитвы можно читать перед поездкой, а также в дороге, чтобы просить защиты и помощи у Бога, ангела-хранителя и святых.

Молитва Ангелу-хранителю для защиты водителя

"Ангел Божий, хранитель мой святый, данный мне от Бога в помощь и покровительство, молю тебя, не отступай от меня, грешного (имя), огради и сохрани меня от всякого зла, просвети ум мой и сердце, направь меня на путь спасения, умоли Господа Бога о прощении грехов моих и о спасении души моей. Аминь".

Молитва святому Николаю Чудотворцу на защиту

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"О, великий угодник Божий, святитель Николай! Призри на нас с милосердием и испроси у Господа Бога нашего прощение всех наших согрешений, сохрани нас от всякого зла, направь на путь истины и спасения, покровительствуй нам в странствовании и путешествии, да достигнем мы невредимыми до желанного пристанища. Аминь".

Молитва на защиту от аварий

"Господи, помилуй и сохрани раба Божьего (имя водителя) и машину его от всякой беды, от всякого ущерба, от всякой напасти, от всякого несчастья, от всякого ДТП, от всякого столкновения, от всякого пожара, от всякого разрушения. Пусть машина будет крепка, как сталь, и ограждена от всякого зла. Аминь".

Молитва на безопасность в дороге

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"Ангел-хранитель, пребывай со мной в пути моём. Святой Николай-чудотворец, молю тебя, сохрани меня от всякой беды на дороге. Пресвятая Богородица, покрой меня Своим святым омофором, огради от всех напастей. Да будет воля Твоя, Господи. Аминь".

Заговоры на удачу на дороге и защиту автомобиля

Существует несколько народных заговоров, которые можно использовать для защиты автомобиля. Как и молитвы, их можно наговаривать перед поездкой. Также неплохим вариантом будет во время ухода за машиной нашептать слова защиты.

Заговор на защиту машины

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"Как железо не ржавеет, так и машина моя пусть не ломается. Как сталь не гнётся, так и машина моя пусть не ломается. Как медь не тускнеет, так и машина моя пусть не ломается. Пусть ни ветер, ни дождь, ни град, ни снег, ни камни, ни битое стекло не повредят моей машине".

Заговор на защиту на дороге

"Как звёзды светят в ночи, так и я в пути защищён. Пусть дороги будут ровны, а беды стороной обходят. Сила света со мной, я в безопасности, как в крепости".

Заговор от поломок автомобиля

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"Слово моё — крепкая защита, каждый винтик на месте, всё в порядке. Пусть будет мой путь свободен и светел, чтобы не знали мы ни поломок, ни бед. Сила в движении, сила в пути, сохрани меня, защити!"