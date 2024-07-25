Лучше не повторять: 5 блогеров, погибших из-за своих опасных хобби

Интернет-эпоха открыла новые возможности для самовыражения и заработка, но иногда увлечения становятся смертельно опасными. Представляем вам истории пяти блогеров, чьи хобби привели к трагическим последствиям.

Татьяна Озолина — мотоциклы и скорость

Блогеры, погибшие ради хобби. Фото © VK / Таня Озолина

Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в возрасте 38 лет в Турции. Она была опытной мотоциклисткой и обожала скорость. В один из дней её страсть к байкам закончилась трагически — МотоТаня разбилась насмерть на своём мотоцикле в Турции, влетев в грузовик. Девушка скончалась ещё до приезда скорой. Подписчики любили её за смелость и страсть к жизни.

Пан Сяотин — переедание в прямом эфире

Опасные увлечения, ставшие смертельными. Фото © China News

Китайская блогерша Пан Сяотин, известная своими видео по экстремальному перееданию, недавно умерла во время прямой трансляции. Ей было 24 года. Девушка ежедневно проводила по десять часов, поглощая огромные количества еды, иногда превышающие 10 килограммов за раз. В её жизни был эпизод, когда она попала в больницу из-за внутреннего кровотечения, вызванного перееданием, но даже после этого она продолжала свои стримы.

В один из дней её организм не выдержал, и Пан скончалась на глазах у зрителей. Её родители и даже поклонники пытались предостеречь её от таких экспериментов, но безуспешно. Life.ru уже рассказывал подробно об истории девушки.

Настя Тропи — страсть к мотоциклам

Пять блогеров, умерших из-за своих экстремальных хобби. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyatropi

Настя Тропи, 18-летняя российская блогерка, известная по видео о жизни на Бали, трагически погибла в июне 2020 года. Её любовь к мотоциклам и гонкам привела к фатальной аварии. Настя ехала со скоростью около 90 км/ч, когда потеряла контроль над своим Kawasaki Ninja и врезалась в дорожное ограждение. В результате сильного удара она получила смертельные травмы головы и скончалась на месте. Бойфренд байкерши Виктор Майданович, который также был на мотоцикле, сообщил, что авария произошла из-за "эффекта шима", когда мотоцикл начал неуправляемо трястись. Ранее Life.ru рассказывал подробнее о пяти девушках мотоциклистках, которые скончались из-за своего опасного хобби.

Ву Юннинг — экстремальные трюки на высоте

Когда хобби становится смертельным: 5 блогеров, умерших в прямом эфире. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wu.youning

Китайский руфер и акробат Ву Юннинг был известен своими опасными трюками на крышах небоскрёбов без страховки. Более 230 тысяч подписчиков наблюдали за безумными подвигами парня. Но в ноябре 2017 года Ву сорвался с 62-этажного небоскрёба в провинции Хунань во время выполнения очередного трюка. Его тело нашли только через сутки, и это стало огромной трагедией для всех, кто восхищался смелостью и мастерством блогера.

Арслан Валеев — работа с ядовитыми змеями

Трагические истории блогеров-экстремалов, кто умер. Фото © Monetyinfo.ru

Российский видеоблогер Арслан Валеев вёл канал "Частный экзотариум", где рассказывал о змеях и других экзотических животных. В сентябре 2017 года он был укушен чёрной мамбой во время прямого эфира. Осознавая, что жизнь под угрозой, Арслан записал прощальное видео, где просил связаться с его бывшей женой. Он скончался через несколько дней, будучи в коме. Смерть блогера стала трагедией для всех, кто восхищался его профессионализмом и любовью к животным. Этот случай вызвал волну обсуждений в сообществе любителей экзотических животных о важности соблюдения мер безопасности.