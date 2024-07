Пять самых известных красоток на мотоцикле

Натуральная блондинка тоже не против погонять по Москве в коротенькой юбочке. Ездит на Honda CRB600RR. Это красиво. Угольно-чёрный мотоцикл, чёрная одежда в обтяжку и чёрный шлем. Вот только мотоцикл без номеров. Зато есть внутренняя уверенность, что жить надо именно так. Do what you love! — гласит подпись под одним из роликов.