Пять самых известных красоток на мотоцикле Байкерское сообщество до сих пор в шоке от гибели в Турции Татьяны Озолиной, известной блогерши МотоТаня. Она считалась одной из самых эффектных байкерш России. Life.ru собрал топ красоток на дорогих и мощных мотоциклах, живущих на полную катушку. 24 июля, 08:39 Life.ru собрал топ красоток на дорогих и мощных мотоциклах, живущих на полную катушку. Коллаж © Life.ru Фото © VK / Дарья Харченко, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 01alenka02, © VK / Настя Чай

Дарья Харченко. "Это космос!"

В запрещённом в России "Инстаграмме" и на "Ютубе" первенство держит stant_girl Даша — Дарья Харченко. Девушке 29, и она занимается стантрайдингом восемь лет. По её собственному признанию, сесть на мотоцикл никогда не мечтала. До него занималась акробатическими трюками на пилоне. Но в один прекрасный момент у неё в кармане оказалось 20 тысяч, явно не рублей, и она зашла в интернет-магазин и, не зная ни одной марки, вбила в поиск первое, что пришло на ум: "мо-то-цикл". Девочки такие девочки. То пальцы на цилиндрах меняют, а то губы бантиком складывают: "Я же блондинка!" Нет, не блондинка. Рыжая. А иногда даже розовая. Первые трюки отрабатывала сама на парковке.

В запрещённом в России "Инстаграмме" и на "Ютубе" первенство держит stant_girl Даша — Дарья Харченко. Фото © VK / Дарья Харченко

Для стентрайдинга Дарья использует подготовленные мотоциклы. Например, 250-кубовую Yamaha Tricker. Или Kawasaki ZX-6R 636.

При подготовке трюков использует полный набор экипировки, включая наколенники, налокотники и железную защиту для ягодиц, а перед камерой щеголяет то в коротенькой юбочке с голыми ножками, то в топе, обтягивающем грудь. У неё больше полмиллиона подписчиков в Инсте, 300 тысяч на "Ютубе" и больше 350 тысяч в "Тиктоке". Интересный факт: под её роликами чаще встречаются положительные комментарии: "Это космос!", "Спасибо, круто!" Возможно, потому что в роликах отсутствует пошлость, а сама Дарья толково рассказывает о трюках и подготовке мотоцикла. Профессионалов уважают все. Даже если это девушка на розовом байке.

Настя Нифонтова: легенда мотогонок!

Настоящей легендой мотоспорта стала гонщица Анастасия Нифонтова (Логинова). И для известности ей не нужно оголяться. Это единственная девушка, вошедшая в тройку сильнейших спортсменов России в пяти видах мотогонок: мотокросс, эндуро, кросс-кантри, супермото и шоссейно-кольцевые гонки. Первая россиянка, принявшая участие в ралли-марафоне Africa Eco Race и победительница в женском зачёте (дважды). Шестой результат в классе 450 среди всех спортсменов.

Настоящей легендой мотоспорта стала гонщица Анастасия Нифонтова (Логинова). Фото © VK / Анастасия Нифонтова

В 2015 году Анастасия стала обладательницей Кубка мира. А в 2017 и 2019 годах — участницей легендарного ралли Париж – Дакар. Участница ралли "Шёлковый путь". И всё это, несмотря на тяжелейшую травму — перелом позвоночника.

В 2019 году на шипованном электромотоцикле Настя поставила рекорд скорости на льду Байкала, разогнавшись до 112 км/час.

Известность в стране приобрела благодаря телевидению. В своё время окончила МГЛУ и операторский факультет Института кинематографии.

Анастасии 45 лет, она замужем, у неё двое детей: Мария и Тимофей.

МотоАлёна: мотоциклистка в уггах

1,6 миллиона подписчиков у завлекательной брюнетки с псевдонимом МотоАлёна (01alenka02) в "Тиктоке". Алёна — жительница Пензы, что приводит её земляков в полный восторг. Девушка гоняет на Yamaha R6 с другими мотоциклистами в весьма провокационном виде, например, в юбчонке и в топике; в стриженой шубке и уггах, а то и вовсе — с фартучком советской школьницы. Узнать её можно по рожкам на шлеме и по татуировкам крыльев на плечах.

1,6 миллиона подписчиков у завлекательной брюнетки с псевдонимом МотоАлёна (01alenka02) в "Тиктоке". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 01alenka02

В "Инстаграме" Алёна предпочитает позировать в купальнике. Под её роликами пользователи спорят, кто красивее: девушка или мотоцикл, и называют Алёну умничкой, красотулей и классной чертовкой.

Татьяна Зиганшина: путешественница и рекордсмен

Самой известной мотопутешественницей в России является мотоледи из Приморского города Партизанска Татьяна Зиганшина. В шок повергает уже тот факт, что эта красивая блондинка — полковник МЧС России.

Самой известной мотопутешественницей в России является мотоледи из Приморского города Партизанска Татьяна Зиганшина. Фото © ria-vremya-peremen.ru

Татьяна живёт в Москве, но объездила всю страну. Сначала на мотоцикле, а потом — с лекциями на тему познания мира с высоты водительского сиденья. Зиганшина — член Русского географического общества. Знаменита не только мотопробегами, но и тем, что в 2022 году установила мировой рекорд, проехав на мотоцикле по вечной мерзлоте из Магадана в Мирный за десять дней.

На мотоцикл села в 2005 году. Первое путешествие было всего 200 километров — из Находки в Уссурийск. Зиганшина объездила весь Кавказ, путешествовала из Москвы до Сахалина, ездила по Якутии. Завидуйте, рождённые сидеть в тесных скорлупках машин! Завидуйте и восхищайтесь!

Настя Чай. Во всём нужна сноровка

2,6 миллиона просмотров в "Тиктоке" у мотоциклистки Насти Чай (nesstte). Фото © VK / Настя Чай

2,6 миллиона просмотров в "Тиктоке" у мотоциклистки Насти Чай (nesstte). В ролике она показывает, как можно хрупкой девушке, не напрягаясь, развернуть на месте тяжёлый спортбайк. Всё просто: одной рукой берёшь за руль, другой — за рукоять пассажира, наклоняешь мотик на подножку и разворачиваешь балансируя. Можете потренироваться на досуге.

Натуральная блондинка тоже не против погонять по Москве в коротенькой юбочке. Ездит на Honda CRB600RR. Это красиво. Угольно-чёрный мотоцикл, чёрная одежда в обтяжку и чёрный шлем. Вот только мотоцикл без номеров. Зато есть внутренняя уверенность, что жить надо именно так. Do what you love! — гласит подпись под одним из роликов.

Авторы Александр Лаврентьев