Контент ценой жизни: 5 девушек-байкеров, погибших в авариях, как и МотоТаня К сожалению, жизнь не вечна, но некоторые сокращают её своими руками. В погоне за большими просмотрами и адреналином популярные мотоблогерши каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью. Кому-то везёт больше, а кто-то навсегда уходит из "игры". 23 июля, 14:00 Не только МотоТаня: знаменитые мотоблогерши, кто погиб на дороге. Обложка © VK / Ксения Никитина, Таня Озолина

Популярность — дело наживное, а вот жизнь вернуть нельзя. В эпоху социальных сетей все стремятся за лучшим и интересным контентом. Лучше всего, конечно, продаётся экстрим. Быстрые машины и спортивные мотоциклы всегда привлекают внимание аудитории, ведь это круто, но есть в этой сфере и обратная сторона медали — аварии. Как правило, ДТП на больших скоростях чаще всего заканчиваются летальным исходом участников. Из-за таких гонок страдают обычные участники движения и, конечно, сами лихачи.

Сегодня стало известно о смерти знаменитой байкерши МотоТани, которая погибла в аварии на своём мотоцикле. Life.ru решил вспомнить известных мотоблогерш, которые слишком рано ушли из жизни из-за опасного увлечения.

1. Ксения Никитина

Ксению Никитину погубила невнимательность за рулём: девушка влетела в трактор на скорости 130 км/ч. Фото © VK / Ксения Никитина

Жизнь Ксении Никитиной оборвалась на 33-м году жизни. Известная мотоблогерша разбилась в 2020 году в районе Сергиева Посада. Причиной смерти стала невнимательность за рулём и, конечно, быстрая скорость — 130 км/ч. Девушка отвлеклась от дороги и влетела в трактор. Невероятно обидное происшествие, учитывая навыки Ксении.

2. Ольга Петрова

Ольга Петрова протаранила легковой автомобиль своим мотоциклом и скончалась на месте аварии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/moto_sexy_girls

Ольга Петрова, одна из самых сексуальных байкерш (по мнению её подписчиков), погибла осенью 2018 года. Девушка не рассчитала свои силы и слишком сильно разогналась на мотоцикле. Автомобиль, ехавший перед Ольгой, заходил на поворот, а девушка ехала прямо по траектории его движения и не успела затормозить. Она влетела в иномарку и получила сильные травмы, несовместимые с жизнью. Так, на пересечении Рублёвки и Красногорского шоссе закончилась не только карьера блогерши, но и её жизнь.

3. Анастасия Тропицель

Анастасия Тропицель погибла в возрасте 18 лет в аварии на мотоцикле. Фото © VK / Nastya Tropicelle / Настя Тропицель

Анастасия была блогером-путешественником. Уже с 14 лет она самостоятельно отправлялась в различные поездки, чем и привлекла внимание аудитории. В какой-то момент Тропицель захотелось новых ощущений и она решила стать байкершой, но эта идея оказалась роковой. Отправившись в очередной трип на Бали, Анастасия взяла несколько уроков вождения мотоцикла, а чуть позже купила собственный. К сожалению, практики и знаний оказалось недостаточно и девушка не смогла справиться с управлением. Спасти юную блогершу не удалось — в возрасте 18 лет она ушла из жизни навсегда.

4. Олеся Сацункевич

Отдых на Бали закончился трагедией для Олеси Сацункевич. Фото © VK / Олеся Сацункевич

Олеся Сацункевич тоже была тревел-блогером и погибла в очередном путешествии. Трагедия произошла на Бали. Девушка попала в аварию, управляя мотоциклом. Самый сильный удар пришёлся на голову. Олеся погибла не сразу: два дня она была в больнице. В конечном итоге сильное кровоизлияние в мозг привело к коме. Выйти из неё любительнице экстрима уже было не суждено. Вот так печально закончился отпуск на райском острове.

5. Ольга Пронина

Не справилась с управлением: из-за чего погибла Ольга Пронина. Фото © VK / Ольга Пронина

Ольге Прониной было 40 лет. Казалось, ещё полжизни впереди, но не тут-то было. Её любовь к мотоциклам не привела ни к чему хорошему. Ольга прославилась благодаря опасным трюкам на своём железном коне. Чаще всего девушка ездила без экипировки. Она погибла на трассе Седанка – Патрокл в 2017 году. Пронина разогналась и не справилась с управлением, из-за чего мотоцикл занесло. Он улетел в дорожное ограждение, а Ольга получила серьёзные травмы и скончалась.

Обидно, когда молодые, красивые и известные девушки так уходят из жизни. Всегда стоит думать о будущем и помнить, что у нас нет второй жизни, поэтому важно правильно ей распоряжаться и не рисковать без надобности. Ранее Life.ru рассказал, женщинам с какими именами лучше не садиться за руль автомобиля.

Авторы Дана Третьякова