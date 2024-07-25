Феномен мукбанга: Как Южная Корея подсадила мир на обжорство в прямом эфире и почему это опасно

Мукбанг (мокпан) — это жанр видеотрансляций, когда блогер поглощает на камеру много еды. Формат возник ещё в начале 2010-х в Южной Корее. К концу десятилетия он стал мировым трендом, а сейчас достиг своего пика. Мукбангеры получают доход от рекламы и донаты от зрителей. А ещё проблемы со здоровьем и шквал критики — но обо всём по порядку.

Что такое мукбанг

Блогерша MommyTang зарабатывает до ста тысяч долларов в год с помощью видео, в которых она просто ест. Фото © YouTube / MommyTang

В буквальном переводе с корейского слово "мукбанг" означает "трансляция поедания". Ведущий ест перед камерой одно или несколько блюд, как вариант — сначала готовит их. Выпуски могут быть посвящены региональной кухне или конкретным заведениям. Главное правило — пищи должно быть неприлично много.

Видео записывают заранее или передают в прямом эфире на популярных платформах, таких как YouTube, TikTok и Twitch. В "живой" версии биджей — так называют ведущих этих шоу — общается с аудиторией. Зрители отвечают ему в чате, а иногда могут даже управлять им, попросив съесть то или иное блюдо.

Авторы зарабатывают на контенте с помощью пожертвований и рекламных контрактов. В месяц мукбангеры получают до десяти тысяч долларов — в рублях это около миллиона. Популярная мукбангерша MommyTang утверждает, что доход на таких трансляциях может составлять до ста тысяч долларов в год. Блогерша Bloveslife заработала на рекламе в своих видео более миллиона долларов.

История тренда на обжорство онлайн

Пак Со Ён с AfreecaTV извращалась с едой ещё десять лет назад. Фото © YouTube / Tongue Mother

Исторически корейцы придерживались здорового питания. Они традиционно практиковали конфуцианскую сдержанность, в том числе в еде. Но в 2000-х приоритеты стали меняться. Чревоугодие, даже демонстративное, перестало быть постыдным и превратилось в норму.

Первый мукбанг показали в 2009 году на интернет-канале AfreecaTV. Формат сразу же "зашёл": трансляции набирали много просмотров и были недороги в производстве. Очень скоро они обогнали по популярности обычные реалити-шоу — сначала в самой Корее, а потом в Японии, Китае и других азиатских странах.

Затем "пал" Запад. После того как о тренде написали американские СМИ, новый формат стал захватывать рейтинговые кулинарные шоу на YouTube. Сеульский национальный университет подсчитал, что всего за два года на платформе опубликовали сто тысяч роликов на эту тему.

Зачем люди смотрят, как кто-то обжирается

На некоторые мукбанги просто нельзя не кликнуть. Фото © YouTube / The Wilderness Food

Неожиданный успех мукбанга попытались объяснить учёные. По их мнению, всё дело в чувствах тревоги и тоски, распространённых среди корейцев. За просмотром мукбанга зрители часто тоже едят. Так у них складывается впечатление, что они делают это не в одиночестве.

Ещё одной причиной популярности мукбанга называют его сексуальную привлекательность. Исследователи говорят, что многие зрители таким образом удовлетворяют свои фантазии. Фетиши, связанные с едой, прекрасно сочетаются с интимной атмосферой, которая царит во время трансляций.

Уход от реальности и обычное развлечение — тоже веские доводы, чтобы подписаться на парочку биджеев. Изображения и звуки еды оказывают успокаивающий эффект или, наоборот, будоражат воображение. Зрители получают чувственное удовлетворение и на время забывают о своих реальных проблемах.

Почему это лучше не смотреть (и не делать)

Блогерша Пан Сяотин умерла от разрыва желудка. Фото © China News

Исследователи, изучавшие влияние мукбанга на здоровье, пришли к выводу, что поклонники этого жанра более восприимчивы к плохим пищевым привычкам. Треть зрителей предпочитали фастфуд, часто питались на ходу и страдали от расстройств пищевого поведения. На фоне популярности мукбанга в 2018 году в Южной Корее даже запустили национальную программу по борьбе с ожирением.

В 2019 году американский мукбангер Никокадо Авокадо признался, что переедание помимо лишнего веса привело его к проблемам с эрекцией, диарее и апноэ во сне. В 2024 году на Филиппинах местный биджей скончался от инсульта. Правительство страны всерьёз задумалось о запрете такого контента. А недавно китайская фуд-блогерша Пан Сяотин умерла из-за разрыва желудка.