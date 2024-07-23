Врач раскрыла опасность мукбанга после ужасающей смерти блогерши, которую еда разорвала изнутри

Китайская блогерша Пан Сяотин в 24-летнем возрасте весила под 200 кг. Её основным источником дохода была блогерская деятельность. Она снимала стримы в жанре мукбанг (mukbang), суть которых состоит в том, что на камеру надо умять поистине огромную порцию еды. Во время одного из таких эфиров у неё разорвался желудок. Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила в своём телеграм-канале, почему такой трагичный исход был всего лишь вопросом времени при такой жизни.

Блогерша Пан Сяотин. Фото © Weibo / 星光娱乐记

Блогерша Пан Сяотин. Фото © China News

"Во время каждого стрима блогерша съедала до 10 кг пищи! У обычного человека пустой желудок имеет объём 500 мл, после употребления пищи — один литр, а у людей с экстремальным ожирением он может превышать четыре литра. Для наглядности прикладываю реконструкцию того, что будет с желудком, если съесть 11 кг еды", — написала врач и опубликовала фото.

Что будет с желудком, если съесть 11 кг еды. Фото © t.me / doctorpavlova

Павлова обратила внимание на то, что по результатам вскрытия у блогерши был разрыв желудка, стенки которого просто не выдержали под напором непереваренной еды. Стоит ли говорить, что внешне её живот сильно деформировался от такого.

"Наш желудок может растянуться и от меньшего объёма съеденного, а это первый шаг к ожирению. Принцип работает, если набивать живот даже исключительно овощами. Они же тоже занимают место. Снизить объём уже растянутого желудка можно, если начать питаться умеренно и тщательно пережёвывать каждый кусочек. Чем медленнее и вдумчивее вы будете есть, тем выше вероятность вовремя услышать сигналы о насыщении и отложить ложку / вилку", — напомнила доктор.