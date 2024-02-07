Контент провоцирует сильный голод: Любителей фуд-блогов предупредили о риске набрать лишние килограммы

Пристрастие к контенту с вредной едой может обернуться ожирением, предупредила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. По словам врача, об этом говорит недавнее исследование.

"Поглядывая на изображения бургеров и пиццы, вы, скорее всего, захотите съесть именно фастфуд. Исследование показало, что контент, связанный с нездоровой пищей, вызывает в людях тягу к ней и провоцирует сильный голод. Так что лучше не испытывайте себя, смотря рекламу и обзоры фуд-блогеров", — написала она в телеграм-канале.

А другая работа учёных разбила надежды многих похудеть с помощью бега. Так, оказалось, что для снижения жировой массы необходимо заниматься ещё и силовыми упражнениями. Причём такие комбинированные занятия помогут сохранить подтянутое тело даже в пожилом возрасте.

Что касается здорового образа жизни в целом, то, согласно одному из исследований, он защищает от деменции. Учёные вскрыли и проанализировали мозг почти 600 пожилых людей и выяснили, что чем здоровее был образ жизни человека, тем выше оставались его когнитивные способности.

"Неожиданностью стало то, что даже у таких пациентов с ясным умом после смерти обнаруживали неврологические признаки деменции в мозге. Небольшим отличием было лишь чуть менее выраженное накопление амилоидных бляшек. Предполагается, что здоровый образ жизни формирует некий когнитивный резерв, сохраняющий ясность ума даже при негативных изменениях в организме", — добавила Павлова.