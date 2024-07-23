Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 15:30

4 особенности русского народа, от которых в восторге даже иностранцы

Русский колорит и традиции являются одними из самых уникальных и привлекательных аспектов культуры России, которые восхищают иностранных гостей. Они отражают богатое наследие и духовное богатство нашей страны. Мы расскажем, что же так нравится иностранцам в России.

Русская культура имеет богатое и многогранное происхождение, которое формировалось на протяжении многих веков под влиянием различных исторических, социальных и культурных факторов. Зарождение русской культуры можно проследить с IX века, когда восточные славяне приняли христианство от византийских миссионеров. Это событие оказало огромное влияние, принесло новые ценности, обычаи и искусство. Средневековая Русь была периодом, когда формировались основы отечественной культуры. В этот период развивались литература, искусство, архитектура. Известные памятники этого времени — летописи, иконы, древнерусская архитектура. Современная русская культура продолжает изменяться, но при этом остаётся богатой и разнообразной, сочетая в себе традиции и новаторство. Каждый год наша страна принимает тысячи иностранных гостей, которые восхищаются народным колоритом России.

Создавать узоры невероятной красоты

Российская культура славится необычными узорами, которые вдохновляют творцов по всему миру. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Российская культура славится необычными узорами, которые вдохновляют творцов по всему миру. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Один из самых ярких элементов отечественного колорита — это народные русские узоры и орнаменты, которые пронизывают различные сферы русского искусства, начиная от народного творчества и заканчивая архитектурой и дизайном. Эти узоры часто вдохновляют иностранных художников и дизайнеров своей красотой и символическим значением.

Готовить вкусно и с душой

Русская кухня набирает популярность за границей, поэтому во многих европейских странах открывают рестораны "а-ля рус". Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Zhuravleva

Русская кухня набирает популярность за границей, поэтому во многих европейских странах открывают рестораны "а-ля рус". Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Zhuravleva

Ещё одним важным аспектом русских традиций, который вызывает восторг у иностранцев, является русская кухня. Богатство вкусов, разнообразие блюд и умение украшать стол делают отечественную кухню поистине уникальной. Блюда, такие как борщ, пельмени, блины и икра, стали символами русской культуры и пользуются популярностью за пределами России.

Никакого борща: Вот какие 5 блюд считаются исконно русскими, а вы и не знали
Никакого борща: Вот какие 5 блюд считаются исконно русскими, а вы и не знали

Отмечать праздники с русским размахом

Больше всего иностранцы обожают русскую масленицу с её народными гуляньями. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Больше всего иностранцы обожают русскую масленицу с её народными гуляньями. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Кроме того, русские праздники и обряды также привлекают внимание иностранцев. Например, православные праздники Рождество и Пасха отличаются особым величием и торжественностью, а Масленица с её традиционными народными гуляньями вызывает неподдельный интерес у зарубежных гостей.

Православные праздники в июле: церковный календарь 2024 года
Православные праздники в июле: церковный календарь 2024 года

Угощать гостей нашей "беленькой"

Водка давно стала одним из символов России, поэтому иностранные туристы без остановки её скупают, оказываясь в нашей стране. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amberto4ka

Водка давно стала одним из символов России, поэтому иностранные туристы без остановки её скупают, оказываясь в нашей стране. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amberto4ka

Что-что, но иностранцы тоже не прочь выпить, а некоторые пьют даже больше, чем русские, но почему-то об этом мало говорят. Каждый заграничный гость, приезжающий в Россию, не может уехать без бутылочки нашей водки, ведь она ценится во всём мире. Ещё во времена СССР советские граждане, выезжая за границу, брали с собой пару бутылок чудо-напитка и потом запросто обменивали его на что-то заграничное. Ведь тогда иностранцам сложно было достать советский алкоголь, поэтому за свежепривезённой водкой выстраивались очереди.

Золотые горы СССР: о каких советских вещах мечтали иностранцы
Золотые горы СССР: о каких советских вещах мечтали иностранцы

Большая страна — много традиций! Как здорово, что на протяжении сотен лет российские народы сохраняют свои обычаи и традиции. И особенно приятно, когда иностранцы восхищаются нашей культурой, ведь она такая единственная и неповторимая! Ранее Life.ru рассказал, как справляют поминки в разных регионах России.

Дачи советских лидеров: где находились, кто там жил, как выглядели
Дачи советских лидеров: где находились, кто там жил, как выглядели
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / coockie_studio

Дана Третьякова
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров