4 особенности русского народа, от которых в восторге даже иностранцы

Русская культура имеет богатое и многогранное происхождение, которое формировалось на протяжении многих веков под влиянием различных исторических, социальных и культурных факторов. Зарождение русской культуры можно проследить с IX века, когда восточные славяне приняли христианство от византийских миссионеров. Это событие оказало огромное влияние, принесло новые ценности, обычаи и искусство. Средневековая Русь была периодом, когда формировались основы отечественной культуры. В этот период развивались литература, искусство, архитектура. Известные памятники этого времени — летописи, иконы, древнерусская архитектура. Современная русская культура продолжает изменяться, но при этом остаётся богатой и разнообразной, сочетая в себе традиции и новаторство. Каждый год наша страна принимает тысячи иностранных гостей, которые восхищаются народным колоритом России.

Создавать узоры невероятной красоты

Российская культура славится необычными узорами, которые вдохновляют творцов по всему миру. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Один из самых ярких элементов отечественного колорита — это народные русские узоры и орнаменты, которые пронизывают различные сферы русского искусства, начиная от народного творчества и заканчивая архитектурой и дизайном. Эти узоры часто вдохновляют иностранных художников и дизайнеров своей красотой и символическим значением.

Готовить вкусно и с душой

Русская кухня набирает популярность за границей, поэтому во многих европейских странах открывают рестораны "а-ля рус". Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Zhuravleva

Ещё одним важным аспектом русских традиций, который вызывает восторг у иностранцев, является русская кухня. Богатство вкусов, разнообразие блюд и умение украшать стол делают отечественную кухню поистине уникальной. Блюда, такие как борщ, пельмени, блины и икра, стали символами русской культуры и пользуются популярностью за пределами России.

Отмечать праздники с русским размахом

Больше всего иностранцы обожают русскую масленицу с её народными гуляньями. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Кроме того, русские праздники и обряды также привлекают внимание иностранцев. Например, православные праздники Рождество и Пасха отличаются особым величием и торжественностью, а Масленица с её традиционными народными гуляньями вызывает неподдельный интерес у зарубежных гостей.

Угощать гостей нашей "беленькой"

Водка давно стала одним из символов России, поэтому иностранные туристы без остановки её скупают, оказываясь в нашей стране. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amberto4ka

Что-что, но иностранцы тоже не прочь выпить, а некоторые пьют даже больше, чем русские, но почему-то об этом мало говорят. Каждый заграничный гость, приезжающий в Россию, не может уехать без бутылочки нашей водки, ведь она ценится во всём мире. Ещё во времена СССР советские граждане, выезжая за границу, брали с собой пару бутылок чудо-напитка и потом запросто обменивали его на что-то заграничное. Ведь тогда иностранцам сложно было достать советский алкоголь, поэтому за свежепривезённой водкой выстраивались очереди.