Тест по вселенной "Гарри Поттера" — вы достойны учиться в Хогвартсе, если наберёте 8/10
В честь дня рождения актёра, подарившего миру магию, давайте отправимся в путешествие по тонкостям вселенной "Гарри Поттера"! От скоростных мётел до крикливых мандрагор — окунитесь в тайны Хогвартса и узнайте, переплюнете ли вы Гермиону Грейнджер по уровню знаний.
23 июля свой день рождения празднует Дэниел Рэдклифф. Сегодня актёру исполнилось 35, а ведь когда-то он был мальчиком, который получил письмо из Хогвартса, впервые прошёл через стену на волшебной платформе и в Косом переулке приобрёл свою волшебную палочку.
Вселенная Гарри Поттера пленила миллионы людей со всего мира, пробудив воображение и создав фандом, охвативший несколько поколений. Являетесь ли вы заядлым фанатом, знающим наизусть каждое заклинание, или любителем случайного шоппинга в Косом переулке — этот тест для вас. Оцените свои знания с помощью наших необычных вопросов и проверьте, насколько хорошо вы действительно знаете "Гарри Поттера". Давайте проверим, есть ли у вас всё необходимое, чтобы сойти за своего при поступлении в Хогвартс!
Пока любимый актёр празднует день рождения, вы можете снова погрузиться в волшебный мир магических существ и завораживающих приключений. Вне зависимости от результатов, очередной просмотр "Гарри Поттера" поможет закрепить знания или открыть что-то новое. А насколько хорошо вы бы справились в школе мира магглов? Попробуйте найти ответы на вопросы, которые знает каждый пятиклассник, и освежите в памяти основы.
"Гарри Поттер и философский камень" (2001). Режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг. "Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004). Режиссёр Альфонсо Куарон, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk