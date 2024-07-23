23 июля свой день рождения празднует Дэниел Рэдклифф. Сегодня актёру исполнилось 35, а ведь когда-то он был мальчиком, который получил письмо из Хогвартса, впервые прошёл через стену на волшебной платформе и в Косом переулке приобрёл свою волшебную палочку.

Вселенная Гарри Поттера пленила миллионы людей со всего мира, пробудив воображение и создав фандом, охвативший несколько поколений. Являетесь ли вы заядлым фанатом, знающим наизусть каждое заклинание, или любителем случайного шоппинга в Косом переулке — этот тест для вас. Оцените свои знания с помощью наших необычных вопросов и проверьте, насколько хорошо вы действительно знаете "Гарри Поттера". Давайте проверим, есть ли у вас всё необходимое, чтобы сойти за своего при поступлении в Хогвартс!