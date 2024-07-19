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19 июля, 17:59

Российская шахматистка разнесла сериал "Ход королевы"

Шахматистка Лоскутова: Сериал "Ход королевы" интересен, но оторван от реальности

Кадр из сериала "Ход королевы". Фото © "Ход королевы", реж. Скотт Фрэнк, Аллан Скотт / Kinopoisk

Кадр из сериала "Ход королевы". Фото © "Ход королевы", реж. Скотт Фрэнк, Аллан Скотт / Kinopoisk

Чемпионка Европы по шахматам среди девушек, четырёхкратная чемпионка Сибири Виктория Лоскутова раскритиковала популярный сериал "Ход королевы". По её словам, лента получилась красивой, но совершенно оторванной от реальности.

"Мне сложно представить, что девушка станет чемпионкой мира. Однако в любом случае благодаря кино у людей появился интерес к этому виду спорта, и это здорово", — пояснила Лоскутова в разговоре с порталом "Страсти".

"Ход королевы" вышел в 2020 году. Главная роль принесла актрисе Ане Тейлор-Джой всемирную известность, а сам сериал быстро взобрался на верхушку рейтингов и полюбился зрителям.

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Мария Любицкая
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