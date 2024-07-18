Следователь Швецова, наконец, выйдет замуж в 24 сезоне "Тайн следствия"

В новом сезоне детективного сериала "Тайны следствия" героиню Анны Ковальчук ждут перемены в личной жизни. За сердце красавицы и умницы-следователя Марии Швецовой поборются сразу двое мужчин. А вот на работе её ждут проблемы — отдел возглавит новый начальник, отношения с которым у следователя не сложатся.

"В этом сезоне мы рассказываем глобальную историю о том, как выживать, как реагировать на сломы судьбы. Мы живем в очень непростое время и все это понимаем", — приводит слова режиссёра Максима Демченко smotrim.ru.

Отметим, что с 2000 по 2023 годы на экраны вышло уже двадцать три сезона сериала "Тайны следствия", включающих в себя 396 серий. Новый сезон будет по счёту 24-м. О начале съёмок 5 недель назад сообщила сама Анна Ковальчук у себя в соцсетях, сопроводив пост пожеланием: "В добрый путь!".

Главные роли в проекте также сыграли Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Сергей Перегудов, Александр Новиков, Сергей Юшкевич и другие.