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18 июля, 14:40

Следователь Швецова, наконец, выйдет замуж в 24 сезоне "Тайн следствия"

Героиня Анны Ковальчук выйдет замуж в новом сезоне сериала "Тайны следствия"

Анне Ковальчук 47 лет, и полжизни она известна зрителям как главная героиня "Тайн следствия". Кадр из сериала "Тайны следствия — 24", режиссёр Максим Демченко, сценаристы Елена Топильская, Алёна Купцова и дуругие  / © Kinopoisk

Анне Ковальчук 47 лет, и полжизни она известна зрителям как главная героиня "Тайн следствия". Кадр из сериала "Тайны следствия — 24", режиссёр Максим Демченко, сценаристы Елена Топильская, Алёна Купцова и дуругие  / © Kinopoisk

В новом сезоне детективного сериала "Тайны следствия" героиню Анны Ковальчук ждут перемены в личной жизни. За сердце красавицы и умницы-следователя Марии Швецовой поборются сразу двое мужчин. А вот на работе её ждут проблемы — отдел возглавит новый начальник, отношения с которым у следователя не сложатся.

"В этом сезоне мы рассказываем глобальную историю о том, как выживать, как реагировать на сломы судьбы. Мы живем в очень непростое время и все это понимаем", — приводит слова режиссёра Максима Демченко smotrim.ru.

Отметим, что с 2000 по 2023 годы на экраны вышло уже двадцать три сезона сериала "Тайны следствия", включающих в себя 396 серий. Новый сезон будет по счёту 24-м. О начале съёмок 5 недель назад сообщила сама Анна Ковальчук у себя в соцсетях, сопроводив пост пожеланием: "В добрый путь!".

Главные роли в проекте также сыграли Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Сергей Перегудов, Александр Новиков, Сергей Юшкевич и другие.

Тест: Продолжи знаменитые цитаты из "Бригады" — если не шланг, наберёшь 5/5
Тест: Продолжи знаменитые цитаты из "Бригады" — если не шланг, наберёшь 5/5

А ранее был опубликован тизер-трейлер байопика о первой в Советском Союзе женской поп-группе "Комбинация". Конкретная дата релиза не указана, однако на сайте видеопортала сказано, что посмотреть его можно будет уже совсем скоро.

Алексей Берковиц
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