Russian Girls: Появился трейлер кассетно-винилового байопика о группе "Комбинация"

Стриминговый сервис Wink опубликовал тизер-трейлер байопика о первой в Советском Союзе женской поп-группе "Комбинация". Конкретная дата релиза не указана, однако на сайте видеопортала сказано, что посмотреть его можно будет уже совсем скоро.

Трейлер к сериалу "Комбинация". Видео © YouTube / Wink

Минутный ролик показывает участниц гёрлз-бенда, чьи судьбы и творческий путь будут являться ядром сюжета. В центре внимания находятся солистки группы Татьяна Иванова в исполнении Елизаветы Базыкиной и Алёна Апина, которую сыграла Анастасия Уколова.

Вместе с ними в трейлере создатели показали Дарью Руденок в роли бас-гитаристки Ольги Ахуновой, Татьяну Струженкову в роли клавишницы Светланы Костыко и Полину Гухман, исполнившую роль барабанщицы Юлии Козюльковой. Впятером девушки танцуют под звуки первого хита "Комбинации" Russian Girls.

"Отправной точкой сюжета становится 1988 год, когда Александр Шишинин, вдохновлённый рождением дочери, решается на кардинальные перемены в своей жизни и создаёт музыкальный коллектив. В сериале раскрывается путь группы "Комбинация" к славе, взлёты и падения, а также личные истории солисток Алёны Апиной и Татьяны Ивановой. Этот проект не только о музыке и творчестве, но и о мечтах, амбициях и нелёгком пути к успеху", — сказано в тексте синопсиса на сайте.

Создатели также указали, что в первом сезоне сериала будет 8 эпизодов.