Сарик Андреасян снимет фильм по "Войне и миру"

Кинорежиссёр Сарик Андреасян заявил, что планирует снять фильм по роману-эпопее Льва Толстого "Война и мир". По его словам, съёмки намечены на 2025 год.

"Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссёр после успеха "Онегина"? Конечно, "Войну и мир"! Большое кино, соответствующее великой книге. Приступаем в следующем году. Пожелайте нам удачи!" — написал он в телеграм-канале в четверг, 20 июня.

"Войну и мир" экранизировали уже много раз. Впервые — в 1913 году. В 2016 году вышел британский фильм с Джеймсом Нортоном, Лили Джеймс и Полом Дано в ролях Андрея Болконского, Наташи Ростовой и Пьера Безухова соответственно.