Сарик Андреасян снимет фильм по "Войне и миру"
Сарик Андреасян заявил, что в 2025 году приступит к экранизации "Войны и мира"
Режиссёр Сарик Андреасян. Обложка © Telegram / Сарик Андреасян
Кинорежиссёр Сарик Андреасян заявил, что планирует снять фильм по роману-эпопее Льва Толстого "Война и мир". По его словам, съёмки намечены на 2025 год.
"Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссёр после успеха "Онегина"? Конечно, "Войну и мир"! Большое кино, соответствующее великой книге. Приступаем в следующем году. Пожелайте нам удачи!" — написал он в телеграм-канале в четверг, 20 июня.
"Войну и мир" экранизировали уже много раз. Впервые — в 1913 году. В 2016 году вышел британский фильм с Джеймсом Нортоном, Лили Джеймс и Полом Дано в ролях Андрея Болконского, Наташи Ростовой и Пьера Безухова соответственно.
Напомним, ранее в широкий прокат вышел другой фильм Андреасяна — "Онегин". Образ одного из главных героев русской литературы воплотил Виктор Добронравов, Татьяну сыграла жена режиссёра Елизавета Моряк. В проекте также участвовали Ольга Тумайкина, Александр Яцко и Светлана Немоляева. Саундтрек к фильму написал певец Леонид Агутин.