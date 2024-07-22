Тест: Насколько вы глупее пятиклассника — 80% уже забыли эти основы школьной программы
Думаете, вы всё ещё помните основы школьной программы? От литературы до естественных наук — ответьте на 8 вопросов, которые когда-то были частью вашей повседневной жизни. Проверьте свой мозг на качество и определите, перехитрит ли вас пятиклассник.
Средняя школа — это дни, когда математические задачи решались с помощью простых уравнений, уроки истории были наполнены рассказами о древних цивилизациях, а наука посвящена чудесам мира природы. Будем честны, некоторые основы легко забыть, поскольку в жизни мы нечасто пользуемся этими знаниями: на смену географии приходят электронные карты, а сложные вычисления за нас выполняет кассир в магазине. Пришло время проверить память и бросить вызов своим знаниям, а также всем школьникам страны. Итак, заточите карандаши (или ум) и посмотрите, смогли бы вы вернуться в пятый класс.
Школьные годы — это время, когда закрепляются многие основополагающие навыки и знания. Пока одни прогуливают уроки в столовой, другие проводят дни в библиотеке и испытывают себя в телевикторинах. Посмотрите, кем стали дети из шоу "Самый умный" в 2024 году, и решите для себя, стоит ли зубрёжка таких высот.
Shutterstock / FOTODOM / Kiselev Andrey Valerevich