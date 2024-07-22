Тест: Насколько вы глупее пятиклассника — 80% уже забыли эти основы школьной программы

Средняя школа — это дни, когда математические задачи решались с помощью простых уравнений, уроки истории были наполнены рассказами о древних цивилизациях, а наука посвящена чудесам мира природы. Будем честны, некоторые основы легко забыть, поскольку в жизни мы нечасто пользуемся этими знаниями: на смену географии приходят электронные карты, а сложные вычисления за нас выполняет кассир в магазине. Пришло время проверить память и бросить вызов своим знаниям, а также всем школьникам страны. Итак, заточите карандаши (или ум) и посмотрите, смогли бы вы вернуться в пятый класс.