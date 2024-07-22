Как писали в СССР: в наши дни об этих правилах русского языка многие и знать не знают "А в СССР было по-другому!" Да, мы часто слышим эту фразу, ведь в Советском Союзе действительно многое было другим. Но помимо моральных ценностей, моды и продуктов изменились и всем привычные правила русского языка, в которых советское поколение до сих пор ошибается. 22 июля, 15:30 Как безошибочно отличить бывшего гражданина СССР: правила русского языка, в которые до сих пор верят старики. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС

Одним из ключевых изменений в русском языке было принятие кириллического алфавита в IX веке при Крещении Руси. Он был адаптирован из греческого алфавита и с тех пор стал основой письменности. Следующим важным этапом в развитии русского языка было время правления Петра I, когда произошли значительные изменения в лексике и грамматике под влиянием западноевропейских стран. Это привело к обогащению языка новыми словами и конструкциями. Позже в Российской империи настанет период революции, который также привнесёт новые порядки не только в государство, но и в правила орфографии. Прогресс не останавливается даже в наши дни, поэтому Life.ru решил рассказать, как писали в СССР и к каким новым правилам русского языка до сих пор не может привыкнуть советское поколение.

Не сахарУ, а сахарА

Если вам говорят "дай сахару", значит, этот человек точно учился в СССР. Фото © Вячеслав Ун Да-Син

Сейчас принято писать существительные, которые употребляются в количественном значении, с окончаниями -а или -я. В СССР же чаще всего на конце ставили -у или -ю. Например, люди в возрасте нередко могут сказать: "Дай сахарУ", — это далеко не "деревенское" произношение, как может показаться, просто так учили в школе. В наши дни такая форма, кстати, остаётся допустимой, но только в разговорном варианте, а правильно писать "дай сахарА".

Не "считанный", а "считаный"

Слово "считаный" перестало быть исключением из правила в конце ХХ века и стало писаться с одной буквой н. Фото © ТАСС / Владимир Казанцев

Практически до конца ХХ века в слове "считаный" писали две буквы н. Это слово было исключением из правила, но современные лингвисты всё же решили упростить его написание и оставили только одну букву н. А что, так и писать короче и не надо запоминать исключения!

Не "мелочёвка", а "мелочовка"

Ваши бабушки точно писали слово "мелочовка" через "ё". Фото © ТАСС / Сергей Метелица

По общему правилу суффикс "-ёвк-" пишется в отглагольных существительных, в остальных случаях применяют суффикс "-овк-". В СССР были слова-исключения, такие как "мелочёвка", "речёвка", "плащёвка" — их писали с буквой ё. В рамках упрощения русского языка эти слова решили убрать из списка исключений и писать в соответствии с правилом.

Не "как-то", а "как то"

В составном союзе "как то" не нужно ставить дефис. Фото © ТАСС / Игорь Волчков

Писать "как-то" не всегда следует через дефис, а лишь тогда, когда это не наречие, а составной союз. До 1956 года "как то" писали всегда через дефис, независимо от части речи. Это правило впервые было прописано в своде правил русской пунктуации и орфографии.

Современный русский язык продолжает эволюционировать под воздействием различных факторов, таких как технологические изменения, культурные влияния и международные контакты. Несмотря на все изменения, русский язык остаётся одним из красивейших языков, способных выразить самые сложные мысли и чувства. Ранее Life.ru рассказал о шести модных лайфхаках из СССР, которые и сейчас будут в тренде.

Авторы Дана Третьякова